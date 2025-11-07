Nữ diễn viên Hollywood muốn thi đấu quyền Anh

Ngôi sao Hollywood Sydney Sweeney cân nhắc bước vào sàn đấu thực thụ, sau khi tăng hơn 15 kg và tập luyện cường độ cao để vào vai huyền thoại quyền Anh Christy Martin trong bộ phim mới.

Bộ phim tiểu sử mang tên "Christy" được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9/2025 và sẽ ra mắt tuần này. Bộ phim tái hiện cuộc đời của Christy Martin - biểu tượng tiên phong của quyền Anh nữ thập niên 1990 và là người phụ nữ đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Sports Illustrated.

Sydney Sweeney (phải) và huyền thoại quyền Anh Christy Martin trong buổi ra mắt phim "Christy" tại Liên hoan phim Viện phim Mỹ (AFI FEST) 2025 ngày 25/10 năm 2025. Ảnh: LaPresse

Trong buổi phỏng vấn với Sportscasting, Sweeney tiết lộ cô đã "phải lòng" môn thể thao này đến mức từng nghĩ đến việc rẽ hướng sự nghiệp.

"Giữa lúc quay phim, tôi có khoảnh khắc tự hỏi: 'Hay là bỏ hết để thi đấu thật vì mình yêu quyền Anh quá rồi?'", nữ diễn viên 28 tuổi chia sẻ. "Christy còn đùa rằng hãy ký hợp đồng đi, nên chuyện này không hẳn là nói cho vui đâu. Tôi hoàn toàn sẵn sàng tham gia một trận đấu từ thiện, chắc sẽ tuyệt lắm".

Khi được hỏi muốn so găng với ai, Sweeney cười và đáp: "Bí mật nhé, chờ đến sự kiện trả tiền xem mới biết được. Tôi nghiêm túc đấy".

Để hóa thân thành võ sĩ quyền Anh, Sweeney cũng trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt - tập luyện ba tháng liên tục với HLV quyền Anh, kết hợp tạ, chế độ dinh dưỡng đặc biệt và tăng hơn 13 kg.

"Trong khoảng hai tháng rưỡi, tôi tập tạ một tiếng vào buổi sáng, tập quyền Anh ba tiếng giữa ngày rồi lại tập tạ thêm một tiếng buổi tối", cô kể trên chương trình Good Morning America. "Khi tăng cường tập quyền Anh, tôi lại sụt cân nên phải liên tục uống protein shake để giữ thể trạng".

Sweeney không phàn nàn, mà thích việc tập luyện cường độ cao. Nữ diễn viên nói thêm: "Tôi rất thích cảm giác đó. Tôi dành nhiều thời gian nhất để hoàn thiện cú móc trái, và điều giúp tôi trụ được trong một trận đấu thật là khả năng chịu đòn".

Sydney Sweeney tăng 13 kg để hóa thân thành cựu võ sĩ quyền Anh Christy Martin. Ảnh: Instagram / sydney_sweeney

Vai diễn Christy Martin từng được giới chuyên môn kỳ vọng giúp Sweeney ghi dấu ấn tại Oscar. Tuy nhiên, sau khi ra rạp, phim nhận nhiều phản ứng trái chiều.

BBC chỉ chấm phim 2 sao, cho rằng hình ảnh đời thật của Sweeney khiến khán giả khó hòa nhập vào câu chuyện: "Khó mà quên rằng cô ấy là Sweeney trong bộ phim đầy sáo mòn này. Chính danh tiếng ngoài đời lại khiến người xem khó tin vào nhân vật Christy".

Guardian cũng chấm 2 sao, nhận xét: "Christy là một tác phẩm công thức, không đủ để khẳng định Sweeney là ngôi sao đang lên. Cô ấy thể hiện sức mạnh thuyết phục trong các cảnh đánh nhau, nhưng vẫn chưa khiến người xem tin tưởng hoàn toàn vào nhân vật ngoài sàn đấu".

Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn ca ngợi nỗ lực biến đổi hình thể và tinh thần cống hiến của Sweeney cho vai diễn. Nữ diễn viên nhấn mạnh không hối hận vì đã dốc toàn lực cho một vai diễn khác biệt hoàn toàn so với hình tượng quen thuộc. "Dù không biết mình có thực sự lên sàn thi đấu hay không, tôi sẽ luôn mang theo tinh thần của Christy - mạnh mẽ, kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc", cô khẳng định.

Trailer phim Christy do Sydney Sweeney thủ vai Trailer phim Christy.