Nữ diễn viên bị đánh tơi tả khi vào vai huyền thoại quyền Anh

Ngôi sao Hollywood Sydney Sweeney cho biết cô chịu đòn liên tục trong quá trình quay phim tiểu sử về huyền thoại quyền Anh Christy Martin - vai diễn buộc cô phải tăng hơn 13 kg.

Bộ phim tiểu sử mang tên "Christy" bấm máy từ tháng 9/2024 và sẽ được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9/2025.

Diễn viên Sydney Sweeney (trái) và huyền thoại quyền Anh Christy Martin (phải). Ảnh: Variety

Trong bộ phim, Sweeney vào vai nữ võ sĩ nổi tiếng người Mỹ, từng bị chồng kiêm HLV Jim Martin tấn công bằng dao và súng nhưng may mắn sống sót. Sau biến cố, Christy Martin công khai là người đồng tính và kết hôn với đối thủ cũ Lisa Holewyne.

Để hóa thân nhân vật, nữ diễn viên đã thay đổi hoàn toàn ngoại hình: đội tóc giả tối màu, đeo kính áp tròng nâu và tăng hơn 13 kg. Cô tập luyện ba tháng liên tục với HLV quyền Anh, kết hợp tạ và chế độ dinh dưỡng đặc biệt.

"Tôi uống protein shake, ăn vô số sandwich bơ đậu phộng, mứt và cả đồ ăn nhanh như Chick-fil-A, milkshake. Vừa ăn nhiều vừa tập luyện liên tục khiến việc giữ cân nặng là thử thách lớn", Sweeney chia sẻ với Variety.

Sydney Sweeney tăng 13 kg để hóa thân thành cựu võ sĩ quyền Anh Christy Martin. Ảnh: Instagram / sydney_sweeney

Không chỉ thay đổi ngoại hình, Sweeney còn phải chấp nhận va chạm thật trên sàn đấu. Trong cảnh tái hiện trận đấu năm 2003 giữa Christy Martin và Laila Ali - con gái huyền thoại Muhammad Ali - cô bị bầm tím và thậm chí lĩnh trọn một cú đấm dẫn đến bầm mắt.

"Tôi bị đánh tới tấp. Họ phải chườm đá lên mặt tôi giữa các cảnh quay. Cả tuần đó cực kỳ khắc nghiệt", nữ diễn viên 27 tuổi kể. Sweeney cũng tiết lộ về lịch trình dày đặc: "Tôi quay 12 tiếng mỗi ngày, sau đó lại tiếp tục tập luyện thêm hai tiếng nữa. Toàn bộ quá trình thật sự vắt kiệt sức".

Bộ phim do đạo diễn David Michod thực hiện, với nam diễn viên Ben Foster thủ vai Jim Martin. Tác phẩm đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình trước thềm công chiếu vào tháng 11, thậm chí Sweeney còn được dự đoán có thể góp mặt trong cuộc đua Oscar.

Sydney Sweeney (trái) chụp ảnh cùng Christy Martin tại buổi ra mắt phim Christy ở Canada. Ảnh: Sun

Christy Martin - người giải nghệ năm 2012 và hiện làm nhà tổ chức, diễn giả truyền cảm hứng - đã trực tiếp đến phim trường, gặp gỡ và động viên Sweeney. "Tôi chỉ vui vì câu chuyện của Christy được kể lại", nữ diễn viên nói.

Sydney Sweeney sinh năm 1997 tại Washington, có mẹ là luật sư và cha làm việc trong ngành y. Từ nhỏ, cô đam mê diễn xuất và có những vai đầu tiên năm 12 tuổi. Năm 2022, cô tạo dấu ấn với hai dự án Euphoria và The White Lotus, nhận hai đề cử Emmy. Sự nghiệp của cô gắn liền nhiều vai nóng bỏng trên màn ảnh, từng gây chú ý với nhân vật Eden Spencer ở mùa hai series 18+ The Handmaid's Tale (2018), đóng nhiều cảnh "nóng" trong The Voyeurs (2020). Năm 2021, AP vinh danh cô là một trong những tên tuổi đột phá làng giải trí thế giới. Một số bộ phim nổi bật khác của cô là Anyone But You (2023), Madame Web(2024).

Hồng Duy tổng hợp