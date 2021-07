Nữ diễn viên bị trộm trang sức nghìn USD ở Cannes

PhápDiễn viên Jodie Turner-Smith bị mất trang sức nghìn USD khi đang tham dự Liên hoan phim Cannes 2021.

Ngày 11/7, Variety đưa tin Jodie Turner-Smith bị mất trộm hai hôm trước đó. Khi cô đang ăn sáng, kẻ trộm đột nhập phòng cô ở khách sạn Marriott trên đường Croisette - nơi tổ chức Liên hoan phim Cannes, lấy đi những món đồ, trong đó có cả nhẫn cưới của mẹ diễn viên.

Diễn viên Jodie Turner-Smith diện vòng cổ kim cương cùng đầm cúp ngực trên thảm đỏ Cannes hôm 8/7. Cô mất trang sức ngày 9/7. Ảnh: AFP.

Sau vụ trộm, Jodie làm việc với cảnh sát địa phương và lập tức chuyển sang khách sạn Majestic, được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Lần đầu đến Cannes, nữ diễn viên lo lắng vì đang ở khách sạn cùng con gái một tuổi.

Liên hoan phim Cannes thu hút nhiều ngôi sao với váy áo, trang sức đắt giá, bị nhiều kẻ trộm dòm ngó. Năm 2005, Naomi Campbell mất 20 bộ cánh dự định diện tại liên hoan phim. Siêu mẫu phải mặc đồ lót và ngồi chờ cứu viện trên du thuyền suốt hai giờ đồng hồ. Năm 2013, nhiều vụ mất đồ liên tiếp xảy ra ở sự kiện, gồm trang sức Chopard 1 triệu USD, vòng kim cương De Grisogono 2,6 triệu USD, phó chủ tịch Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc Zhang Qiang mất hành lý...

Jodie Turner-Smith sinh năm 1986, là diễn viên, người mẫu da màu Anh gốc Jamaica. Năm 2013, cô bắt đầu bước chân vào sự nghiệp điện ảnh. Người đẹp ghi dấu ấn trong các phim: The Last Ship, Nightflyers, Queen & Slim, Without Remorse...

Họa Mi (theo Variety)