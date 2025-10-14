Nữ diễn viên 56 tuổi leo 11 tầng mỗi ngày thay đến phòng gym

Hàn QuốcỞ tuổi 56, thay vì tốn thời gian và chi phí cho các lớp tập đắt đỏ, diễn viên Shin Ae-ra biến chính căn hộ của mình thành phòng gym cá nhân, cô leo bộ 11 tầng lên nhà mỗi ngày.

Trong một video đăng trên kênh YouTube Shin Ae Life hôm 9/10, nữ diễn viên Shin Ae-ra chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng đơn giản nhưng hiệu quả. Cô cho biết leo thang bộ là một phần không thể thiếu trong chu trình vận động hàng ngày của mình. "Một trong những bài tập mà tôi duy trì đều đặn là đi bộ lên cầu thang. Nhà ở tầng 11 nên tôi cố gắng đi bộ lên bất cứ khi nào có thể", Shin Ae-ra nói.

Nữ diễn viên giải thích lý do chọn phương pháp trên xuất phát từ thực tế bận rộn. "Tôi tập bài này vì khó sắp xếp thời gian đến phòng gym, hơn nữa, tôi cũng không có nhiều thời gian", cô nói. Sự kiên trì của Shin Ae-ra thể hiện rõ qua việc luôn ưu tiên thang bộ, ngay cả khi đi cùng người thân. "Hôm nay đã là lần thứ ba rồi. Ngay cả khi đi cùng gia đình, tôi cũng tự mình đi bộ lên", cô kể.

Theo cô, hiệu quả của bài tập thể hiện rõ rệt qua thời gian. "Khi leo thang bộ, các cơ thân dưới của tôi được phát triển và tim đập nhanh hơn. Trước đây, chỉ cần đi lên 1-2 tầng là tôi đã thấy mệt nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều rồi", Shin Ae-ra cho hay.

Shin Ae-ra. Ảnh: Hancinema

Nữ diễn viên cũng chia sẻ kỹ thuật quan trọng để tối ưu hiệu quả của bài tập. Sau khi lên đến tầng 11, cô "không chỉ bước đi đơn thuần mà siết chặt cơ mông trong suốt quá trình đi lên". Phương pháp của Shin Ae-ra được khoa học chứng minh là có hiệu quả cao. Leo thang bộ trong 30 phút có thể đốt cháy 220 calo, vượt trội so với đi bộ (63 calo) và đi bộ nhanh (120 calo). Đây là bài tập "hai trong một", vừa mang lại lợi ích tim mạch (aerobic), vừa giúp tăng cường sức mạnh cho các nhóm cơ thân dưới như đùi, bắp chân, đặc biệt là cơ mông.

Bên cạnh lợi ích về vóc dáng, thói quen này còn giúp phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Một nghiên cứu trình bày tại Hội nghị Tim mạch thường niên lớn nhất thế giới do Hiệp hội Tim mạch châu Âu tổ chức cho thấy những người thường xuyên leo thang bộ có nguy cơ tử vong thấp hơn 24% so với người không tập. Nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở nhóm này giảm tới 39%.

Ưu điểm lớn của bài tập là hoàn toàn miễn phí, có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi và không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo việc đi xuống cầu thang có thể gây áp lực và tổn thương cho khớp gối. Do đó, để đảm bảo an toàn, mọi người chỉ nên leo lên và sử dụng thang máy khi đi xuống. Trước và sau khi leo thang, hãy dành 5 phút để giãn cơ, làm nóng bắp chân, đùi và lưng dưới. Nếu mới bắt đầu, nên tập 1-3 tầng trong 5-10 phút rồi tăng dần số tầng lên.

Shin Ae-ra đi bộ lên nhà ở tầng 11 trong video đăng YouTube hôm 9/10. Ảnh chụp màn hình

Shin Ae-ra gia nhập làng giải trí từ năm 1989. Cô ghi dấu với loạt phim Bad Housewife, My Love, Ugly Alert, The Return of Superman... Sau khi kết hôn với diễn viên Cha In Pyo, nữ diễn viên chia tay màn ảnh vào năm 2013, chỉ thi thoảng tham gia một vài show truyền hình thực tế. Cô gần đây đảm nhiệm vai trò đại sứ quảng cáo cho Dịch vụ nhận con nuôi của Hàn Quốc, nhằm nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giúp đỡ các trẻ em mồ côi có cuộc sống tốt đẹp hơn

Bình Minh (Theo Nate)