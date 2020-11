Nữ đại gia bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu vàng

An GiangNguyễn Thị Kim Hạnh, 51 tuổi, tức Mười Tường, bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu nhưng đã bỏ trốn khi đàn em bị bắt vì mang 51 kg vàng qua biên giới.

"Ban chuyên án có đủ chứng cứ xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu đường dây buôn lậu vàng", đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nói về việc cơ quan điều tra vừa quyết định truy nã đặc biệt bà Hạnh cùng hàng loạt đồng phạm, ngày 30/11.

Cơ quan điều tra xác định, bà Mười Tường từng bị Công an TP HCM bắt về hành vi buôn lậu điện thoại di động, bị toà án tuyên phạt 6 năm tù. Chấp hành án xong, bà này về An Giang tiếp tục hoạt động buôn lậu.

Cảnh sát khám xét 15 địa điểm của bà Mười Tường và đồng phạm. Ảnh: An Phú.

Sau nhiều năm, Mười Tường làm chủ hàng loạt cơ sở làm ăn, kinh doanh hàng lậu như điện lạnh, điện tử, vàng, đôla... với giá trị rất lớn. Dưới trướng bà này có rất nhiều đàn em. Nữ đại gia miền Tây có mối quan hệ rộng và nổi danh qua các sự kiện làm từ thiện.

"Bà ta tập trung vào việc mua bán hàng lậu ở tuyến biên giới, sẵn sàng ra tay dằn mặt đối phương. Việc làm từ thiện của người phụ nữ này có chủ đích, tập trung vào các nơi vận chuyển hàng hoá buôn lậu tại các huyện biên giới với danh nghĩa là mạnh thường quân nhằm không bị chú ý", đại tá Nơi cho biết.

Hành vi của Nguyễn Thị Kim Hạnh bị phát hiện sau khi Công an An Giang vây bắt 4 người chạy vỏ lãi chở các bao tải đựng 51 kg vàng vượt biên từ Campuchia vào TP Châu Đốc, ngày 30/10. Ngay sau đó, bà Hạnh trốn khỏi địa phương.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Hoàng Út (49 tuổi, bị truy nã đặc biệt nguy hiểm) bị bắt sau đó.

Đại gia Mười Tường đang bị truy nã.

Hôm 28/11, các mũi công tác của Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét 15 địa điểm là nhà, phủ thờ, khách sạn, cây xăng, kho đường... của Mười Tường và 7 người khác ở huyện An Phú, TP Châu Đốc. Động thái này được đưa ra nhằm tìm kiếm tang vật liên quan các hoạt động buôn lậu trong đường dây.

"Triệt phá đường dây buôn lậu lớn này, ban chuyên án mất rất nhiều thời gian thu thập chứng cứ, huy động nhiều lực lượng, phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả và cả nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để bị chi phối, cản trở quá trình điều tra vụ án", đại tá Nơi nói.

Cửu Long