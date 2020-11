Cảnh sát truy lùng 8 người liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng

An GiangNhững người này dưới vỏ bọc doanh nhân làm từ thiện, đứng sau đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn, đã rời khỏi địa phương.

Ngày 8/11, Công an An Giang thông tin đã xác định 8 người liên quan đến vụ buôn lậu vàng quy mô lớn, bị triệt phá ngày 30/10 tại phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc.

8 người gồm: Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn, Nguyễn Hoàng Út, Nguyễn Thị Kim Hạnh (31-51 tuổi), cùng ở xã Đa Phước, huyện An Phú; Nguyễn Thị Thu Hà, 43 tuổi, Phạm Tấn Lộc, 31 tuổi, cùng ở phường Châu Phú A, TP Châu Đốc và Lê Thị Bạch Vân, 54 tuổi, ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Hiện những người này không có mặt tại địa phương.

Từ trái qua (hàng trên): Út, Hạnh, Vân, Lộc và Hà, Phấn, Lê, Phước (hàng dưới). Ảnh: An Phú.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an An Giang quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hoàng Út và ra thông báo truy tìm 7 người còn lại. Cơ quan điều tra xác định, những người này núp bóng doanh nghiệp làm từ thiện, có mối quan hệ với nhau, đứng phía sau đường dây buôn lậu vàng.

Trưa 30/10, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ, Trần Văn Hải (29-49 tuổi) chạy vỏ lãi chở 51 kg vàng lậu trong các bảo tải từ Campuhia vượt biên giới vào TP Châu Đốc, bị Công an An Giang vây bắt. Sau một hồi chống trả quyết liệt, Hải bị khống chế cùng tang vật. Minh, Tâm, Bồ nhảy lên vỏ lãi bỏ trốn, đến tối cùng ngày bị bắt giữ.

Số vàng tang vật buôn lậu đang được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: An Phú.

Liên quan sự việc, Công an An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Hải cùng các đồng phạm để điều tra hành vi Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Những người bị bắt đã thừa nhận hành vi vận chuyển hàng lậu qua biên giới, tiêu thụ tại các tỉnh, thành miền Tây.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang nhận định đường dây buôn lậu này rất chuyên nghiệp. Thời gian qua, Công an tỉnh tập trung rất nhiều lực lượng xác minh, làm rõ hành vi, tính chất, mức độ để phá án...

Cửu Long