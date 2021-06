Nữ công nhân đưa mẹ già đi làm cùng

Trung QuốcKhông yên tâm để mẹ ở nhà một mình, nữ công nhân ở tỉnh An Huy đưa mẹ già tới chỗ làm để tiện chăm sóc.

Video đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc ghi lại hình ảnh nữ công nhân ngồi trước máy may, bên cạnh là người mẹ tóc đã bạc trắng, trong một xưởng may tại thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, ngày 24/6.

Bà cụ lớn tuổi vừa dùng đồ ăn, thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện với con, còn cô gái vừa làm việc vừa tiếp chuyện mẹ.

Nữ công nhân đưa mẹ tới chỗ làm để tiện chăm sóc Người mẹ và con gái trong xưởng may tại thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, ngày 24/6. Video: The Paper.

Cô Tống, đồng nghiệp của nữ công nhân, là người quay video. Cô cho hay ngày nào bạn mình cũng đưa mẹ tới chỗ làm, do không yên tâm để bà cụ ở nhà một mình không người chăm sóc.

"Nhìn thấy cảnh ấy tôi rất cảm động, khiến tôi nhhớ lại hồi bé mỗi lần ra đồng làm việc, mẹ đều dắt tôi theo", cô Tống nói.

Video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ, cùng hàng chục nghìn bình luận trên mạng xã hội Weibo. Đa số người dùng mạng khen ngợi hành động hiếu thảo của người phụ nữ.

"Hạnh phúc với bố mẹ rất đơn giản, chỉ cần có con cái bầu bạn bên cạnh", một người viết.

"Chúc mừng ông chủ xưởng may có một nhân viên thật hiếu thảo với cha mẹ", một người khác bình luận.

Hồng Hạnh (Theo The Paper)