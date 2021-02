Nữ chính 'The Queen's Gambit' được dự đoán thắng Quả Cầu Vàng

Anya Taylor-Joy được nhiều nhà phê bình dự đoán thắng giải "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Quả Cầu Vàng 2021 với series "The Queen's Gambit".

Trước thềm lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần 78 (sáng 1/3, giờ Việt Nam), các trang phim quốc tế đưa ra dự đoán kết quả cho các hạng mục đáng chú ý. Phần lớn giới phê bình từ các trang uy tín như Guardian, Rotten Tomatoes, Independent... cùng cho rằng Anya Taylor-Joy sẽ chiến thắng hạng mục "Diễn viên xuất sắc - Mini series hoặc phim truyền hình". Diễn viên 24 tuổi sẽ phải cạnh tranh với các đàn chị như Cate Blanchett, Nicole Kidman và hai tên tuổi đột phá trong năm qua là Shira Haas, Daisy Edgar-Jones.

Anya Taylor-Joy được kỳ vọng có giải Quả Cầu Vàng đầu tay với "The Queen's Gambit". Ảnh: Netflix.

Trong phim, Anya Taylor-Joy vào vai chính Beth Hamon, thiên tài cờ vua với cá tính nổi loạn. Tác phẩm dựa trên tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1983 của cố nhà văn Walter Tevis. Bảy tập phim khai thác cuộc đời của Harmon từ sau tai nạn kinh hoàng khiến cô trở thành trẻ mồ côi ở tuổi lên chín đến khi trở thành kỳ thủ quốc tế nổi tiếng ở tuổi đôi mươi.

The Queen's Gambit cũng được dự đoán sẽ chiến thắng hạng mục "Mini series hoặc phim truyền hình hay nhất". Giới phê bình nhận xét phim có cốt truyện gọn gàng, tập trung vào kịch tính của những trận cờ để lột tả cuộc sống một thiên tài. Beth luôn bước đi kiêu hãnh, lạnh lùng và quyết liệt "quật ngã" đối thủ trên bàn cờ nhưng khi còn lại một mình, đối mặt sự cô độc, cô chỉ có thuốc và men rượu. Trên Rotten Tomatoes, series hiện đạt điểm tươi 97% trên tổng 97 bài đánh giá.

Cũng trong mảng series truyền hình, mùa bốn của The Crown được dự đoán thống trị các hạng mục thể loại chính kịch như series hay nhất và nam - nữ chính xuất sắc. Ở các hạng mục series hài/âm nhạc, mùa sáu bộ sitcom Schitt's Creek của Canada là ứng viên nặng ký nhất sau khi thắng chín giải tại Primetime Emmy năm ngoái.

The Crown phần 3 - trailer Series "The Crown". Video: Netflix.

Ở mảng điện ảnh chính kịch, giới phê bình cân nhắc giữa hai tác phẩm Nomadland và The Trial of the Chicago 7.

Nomadland được phần đông đánh giá là ứng viên nặng ký của mùa giải thưởng năm nay, sau khi thắng giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice tháng 9/2020. Tác phẩm đã đoạt gần 100 giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ tính từ khi phát hành. Nhà làm phim gốc Trung Quốc Chloé Zhao cũng được dự đoán nhiều khả năng thắng giải "Đạo diễn chính kịch" tại lễ trao giải.

Trong khi đó, một số trang như Variety, Independent, Los Angeles Times nhận định The Trial of the Chicago 7 là đối thủ tiềm năng nhất có thể cản bước Nomadland đại thắng tại Quả Cầu Vàng năm nay. Tác phẩm của Netflix cũng được dự đoán nhiều khả năng thắng giải "Kịch bản xuất sắc".

Cố tài tử Chadwick Boseman được nhiều người dự đoán nhận giải "Nam diễn viên chính kịch xuất sắc" với màn thể hiện trong Ma Rainey’s Black Bottom, bộ phim cuối cùng của anh trước khi qua đời. Hạng mục nữ chính được đánh giá là cuộc đua song mã giữa Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom) và Carey Mulligan (Promising Young Woman).

Trailer "Nomadland" phim thắng Sư Tử Vàng 2020 "Nomadland" được đánh giá là ứng viên sáng giá của mùa giải thưởng năm nay sau khi thắng giải Sư Tử Vàng 2020. Video: Searchlight Pictures.

Ở thể loại hài kịch/âm nhạc, mảng điện ảnh quan trọng còn lại, bom tấn Hamilton được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng nhất. Bộ phim âm nhạc của Disney được viện phim ảnh Mỹ (AFI) đánh giá là một trong những tác phẩm điện ảnh hay nhất năm 2020. Đối thủ đáng gờm nhất của Hamilton là Borat Subsequent Moviefilm, phim hài của đạo diễn Jason Woliner.

Tại các hạng mục diễn xuất, hai diễn viên nam - nữ chính của Borat: Subsequent Moviefilm được đánh giá cao nhất. Variety nhận xét danh hài Sacha Baron Cohen vốn là cái tên được Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) - nhóm sáng lập giải Quả Cầu Vàng - yêu thích. Anh từng thắng giải tương tự cho phần phim Borat năm 2006. Trong khi đó, bạn diễn Maria Bakalova cũng được đa phần giới phê bình dự đoán thắng hạng mục nữ chính. Tuy nhiên, cô sẽ phải cạnh tranh với Rosamund Pike, người cũng có màn thể hiện xuất sắc trong I Care a Lot.

Bom tấn Soul của Disney được dự đoán dễ dàng thắng hạng mục hoạt hình hay nhất năm. Đồng thời, tác phẩm cũng được kỳ vọng tại hạng mục nhạc phim. Một hạng mục được hầu hết cây bút nhất trí kết quả là phim nói tiếng nước ngoài, khi Minari vượt trội so với các đối thủ. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho rằng ban tổ chức bất công khi đưa phim vào hạng mục này. Tác phẩm do các hãng phim lớn của Hollywood là A24 và Plan B Entertainment (Brad Pitt và Jennifer Aniston sáng lập) sản xuất. Tuy nhiên, HFPA giải thích phim chủ yếu sử dụng dàn diễn viên và ngôn ngữ Hàn Quốc.

Trailer 'Minari' Trailer "Minari". Video: A24.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng, do Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood tổ chức thường niên, sẽ diễn ra sáng 1/3 (giờ Việt Nam). Để đảm bảo sự các quy tắc giãn cách, ban tổ chức quyết định chia nhỏ sự kiện tại hai địa điểm là hội trường Rainbow Room ở New York và khách sạn Beverly Hilton tại California với hai MC Tina Fey và Amy Poehler. Chương trình là năm đầu tiên ban tổ chức làm trực tiếp đồng thời tại hai miền Đông và Tây nước Mỹ.

Đạt Phan