Nữ chính 'The Notebook' mang thai

Theo People, nữ diễn viên lần đầu lộ bụng bầu khi đi mua sắm tại Los Angeles hôm 21/8. Qua bức ảnh, người hâm mộ đoán Rachel McAdams đang ở giai đoạn cuối thai kỳ. Diễn viên 41 tuổi ít xuất hiện vài tháng qua.

Rachel McAdams đi mua đồ cho em bé sắp sinh. Ảnh: The Image Direct.

Jamie Linden và Rachel McAdams hẹn hò từ năm 2016. Hai người đón con trai đầu lòng năm 2018. Cặp sao kín tiếng về đời tư, không tiết lộ tên con trai. Trong quá khứ, Rachel McAdams từng yêu bạn diễn phim True Detective - Taylor Kitsch - và diễn viên phim Midnight in Paris, Michael Sheen. Jamie Linden cũng có hai năm yêu diễn viên Zooey Deschanel.

Rachel McAdams sinh năm 1978 tại Canada, từng là vận động viên trượt băng. Cô nổi tiếng ở dòng phim tình cảm với các tác phẩm như The Notebook, About Now, The Vow... Diễn viên cũng được yêu thích nhờ lối sống giản dị, thường xuyên làm từ thiện.

Trailer "About Time" Rachel McAdams trong "About Time". Video: Universal Pictures.

Đạt Phan (theo People)