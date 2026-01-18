Vĩnh LongBí thư xã Chợ Lách Lê Thị Hoàng Oanh tham gia livestream bán hoa cùng nông dân trong bối cảnh nhiều diện tích cúc mâm xôi bán chậm do nở sớm.

Trưa 17/1, khu vực trồng cúc mâm xôi rộng hàng chục hecta tại xã Long Thới cũ (nay là xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long) nhộn nhịp cảnh người dân bó hoa, đóng gói, chuyển hàng cho khách. Tuy nhiên, thay vì chờ thương lái đến đặt cọc và vận chuyển như mọi năm, dọc các ruộng hoa được bố trí nhiều quầy bán có mái che, trang bị thiết bị ghi hình để phục vụ bán hàng trực tuyến.

Ngoài nông dân và các nhà sáng tạo nội dung, buổi livestream còn có sự tham gia của bà Lê Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách. Lãnh đạo địa phương trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng và hỗ trợ người dân chốt đơn ngay tại ruộng.

Nữ bí thư xã livestream 'giải cứu' hoa giúp nhà vườn Bà Lê Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách xuất hiện tại phiên livestream bán hoa hỗ trợ nông dân. Video: Thường Sơn

Theo bà Oanh, Chợ Lách có truyền thống trồng hoa Tết với quy mô khoảng 2,5 triệu sản phẩm mỗi năm, trong đó cúc mâm xôi chiếm khoảng 1,2 triệu giỏ. Năm nay, do thời tiết không thuận lợi, khoảng 30% diện tích cúc mâm xôi nở sớm, khiến việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

"Cúc mâm xôi là loại hoa cần khoảng 6 tháng chăm sóc, chi phí và công sức lớn. Việc nở sớm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người trồng hoa", bà Oanh nói, cho biết trước tình hình đó, chính quyền địa phương phối hợp cùng các nhà sáng tạo và doanh nghiệp tổ chức các điểm livestream bán hàng lưu động tại ruộng nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, thu hồi chi phí sản xuất.

Tham gia phiên livestream, chị Phạm Thị Huệ Tú, 36 tuổi, cho biết vụ Tết năm nay gia đình xuống giống 900 giỏ cúc mâm xôi. Những năm trước, vào thời điểm này, thương lái từ miền Trung đã đến đặt cọc mua hoa với giá khoảng 170.000 đồng mỗi cặp. Năm nay, do mưa trái mùa khiến hoa nở sớm, đến giữa tháng 1 vườn hoa của chị vẫn chưa có đơn hàng nào.

"Lần đầu livestream tôi khá run, nhưng chỉ trong buổi sáng đã bán được hơn 100 cặp với giá 200.000 đồng mỗi cặp", chị Tú nói.

Các quầy livestream tại vườn nhà dân. Ảnh: Thường Sơn

Chợ Lách, cùng với Sa Đéc (Đồng Tháp), là hai vùng trồng hoa, cây cảnh lớn nhất khu vực miền Tây. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, vụ hoa Tết năm nay toàn tỉnh có khoảng 10-12 triệu sản phẩm hoa, cây cảnh, tập trung chủ yếu tại các xã Chợ Lách, Hưng Khánh Trung và Vĩnh Thành.

Hoạt động livestream bán hoa nằm trong chương trình "Hành trình nông sản Vĩnh Long - Chở Xuân về nhà", do Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND xã Chợ Lách, Viettel Post Vĩnh Long và TikTok Shop Việt Nam tổ chức. Trong buổi sáng 17/1, sáu quầy livestream đặt tại vườn nhà dân đã chốt đơn hơn 1.000 cặp cúc mâm xôi.

Theo chính quyền địa phương, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở việc bán hàng trước mắt mà còn hướng đến quảng bá nông sản chủ lực, đồng thời giúp nông dân từng bước tiếp cận, làm chủ kỹ năng bán hàng qua nền tảng số, giảm phụ thuộc vào thương lái.

"Nếu làm tốt, đây sẽ là hướng đi giúp chấm dứt tình trạng được mùa, mất giá, để người trồng hoa có lợi nhuận ổn định hơn", bà Oanh nói.

Thường Sơn