Nữ bác sĩ Gen Z 'lột xác' nhờ kỷ luật ăn sạch, tập nặng

Từng đối mặt với cơ thể uể oải và tình trạng "béo gầy" (skinny fat), bác sĩ Minh Ánh, 26 tuổi đã quyết tâm thay đổi lối sống, cải thiện sắc vóc nhờ ăn Eat clean kết hợp tập gym.

Minh Ánh, nữ bác sĩ 26 tuổi khoa Nội tại một bệnh viện ở Hưng Yên, hiện sở hữu vóc dáng săn chắc cùng danh hiệu "Gương mặt đẹp nhất" cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Y Dược Thái Bình. Hành trình tái tạo bản thân của Minh Ánh không chỉ đơn thuần là giảm cân, mà là cuộc đấu tranh để giải quyết nghịch lý, khi một sinh viên ngành y lại không thể tự chăm sóc sức khỏe chính mình.

Minh Ánh bén duyên với công việc PT sau khi thay đổi bản thân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tháng 4/2019, sau năm đầu đại học đầy áp lực, Minh Ánh nhận thấy cơ thể rơi vào trạng thái trì trệ, kém tập trung dù cân nặng chỉ ở mức 50 kg. Cô được chẩn đoán gặp tình trạng "skinny fat" - một thuật ngữ y khoa chỉ những người có chỉ số BMI bình thường nhưng tỷ lệ mỡ cơ thể cao và khối lượng cơ bắp thấp. Theo một nghiên cứu công bố trên Annals of Internal Medicine, những người có chỉ số BMI bình thường nhưng nhiều mỡ bụng có nguy cơ tử vong do tim mạch cao hơn cả những người béo phì. Ý thức được rủi ro này cùng mong muốn sống trọn vẹn hơn, cô quyết định thực hiện cuộc cách mạng lối sống kéo dài 6 tháng bằng việc kết hợp chế độ ăn Eat clean (ăn sạch) và tập gym.

Thay vì chạy theo các thực đơn đắt đỏ hay xa lạ, Minh Ánh áp dụng Eat clean dựa trên chính mâm cơm truyền thống của gia đình Việt. Cô duy trì đủ ba bữa chính mỗi ngày nhưng thay đổi tư duy chế biến và kiểm soát định lượng. Bữa sáng của cô thường gọn nhẹ với một lát bánh mì, trứng luộc và hạt óc chó. Bữa trưa và tối tập trung nạp 100-150 gram đạm từ thịt, cá, kết hợp rau củ và tinh bột chuyển hóa chậm. Nguyên tắc cốt lõi cô theo đuổi là ưu tiên thực phẩm nguyên bản (whole foods) và loại bỏ tối đa thức ăn nhanh, đồ đóng gói hay thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện. Các nghiên cứu dinh dưỡng đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ thực phẩm nguyên chất giúp ổn định đường huyết và duy trì năng lượng bền bỉ hơn so với thực phẩm chế biến sẵn.

Minh Ánh trong một lần làm mẫu ảnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Song song với dinh dưỡng, nữ bác sĩ trẻ chọn gym làm phương pháp kiến tạo hình thể. Với kiến thức y khoa nền tảng, Minh Ánh hiểu rõ sarcopenia (chứng mất cơ) là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy quá trình lão hóa. Do đó, cô tập trung vào các bài tập kháng lực toàn thân để tăng cường khối lượng cơ bắp, giúp cơ thể linh hoạt và bền bỉ - yếu tố then chốt giúp cô duy trì cường độ làm việc cao tại bệnh viện mà không đau mỏi hay kiệt sức. Để giữ nét nữ tính nhưng vẫn khỏe khoắn, cô đan xen các bài tập nhóm cơ lớn như lưng xô, vòng ba và dành 1-2 buổi mỗi tuần cho cardio tim mạch.

Sự lột xác về ngoại hình đã mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới cho Minh Ánh. Bên cạnh công việc chính tại khoa Nội từ 7h đến 17h, cô còn trở thành huấn luyện viên cá nhân (PT) và người mẫu ảnh bán chuyên. Cô xem công việc PT là sự nối dài của sứ mệnh bác sĩ, giúp cô tư vấn dinh dưỡng và chế độ tập luyện chính xác cho từng thể trạng, kể cả những người có bệnh lý nền. Dù đa năng, Ánh luôn đặt ra nguyên tắc bất di bất dịch là chuyên môn y khoa là ưu tiên số một, các công việc tay trái chỉ được thực hiện khi không ảnh hưởng đến nhiệm vụ tại bệnh viện.

Việc một bác sĩ xuất hiện với vai trò người mẫu ảnh từng khiến cô đắn đo về định kiến xã hội. Tuy nhiên, Minh Ánh chọn cách ứng xử rạch ròi khi giữ thái độ chuẩn mực tuyệt đối trong môi trường y tế và sống đúng với đam mê khi trút bỏ chiếc áo blouse, miễn là vẫn giữ được phong thái lịch sự. Cô tự thiết lập "hàng rào kỹ thuật" cho bản thân bằng việc từ chối chụp ảnh cưới hay các concept gợi cảm quá đà.

Dù có thêm thu nhập từ nghề tay trái, Minh Ánh vẫn luôn chú trọng sức khỏe tinh thần. Mỗi khi quá tải, cô chọn trở về bên gia đình. Chồng cô - người mà cô gọi là "trợ lý, đầu bếp, tài xế" - luôn ủng hộ nhiệt tình. "Chồng tôi chưa bao giờ coi tôi như một đóa hoa trong tủ kính, anh muốn tôi được sống như một cánh chim tự do và anh sẽ đồng hành cùng tôi", Ánh kể.

Qua hành trình của bản thân, Minh Ánh nhắn nhủ các bạn trẻ: Đừng vội học theo ai đó mà hãy hiểu cơ thể mình trước tiên, hoặc tìm đến người có chuyên môn để tránh sai lầm. Quan trọng nhất, hãy hài hòa giữa kỷ luật và tận hưởng cuộc sống, không cần kiêng khem quá mức mà hãy học cách kiểm soát calo và lượng nạp vào. "Hãy tìm một người để yêu và được yêu. Khi đồng hành cùng nhau, các bạn sẽ làm được mọi thứ", cô khẳng định.

Minh Ánh trong ngày tốt nghiệp bác sĩ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Ý