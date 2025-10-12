Nữ bác sĩ 50 tuổi tuyên bố 'có tuổi sinh học 28'

Một chuyên gia di truyền 50 tuổi tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) gây xôn xao khi tuyên bố có tuổi sinh học 28, nội tạng như người 16.

Bác sĩ Mariam Matar, nhà di truyền học nổi tiếng ở UAE và người sáng lập Hiệp hội Các bệnh Di truyền Emirates, trở thành tâm điểm chú ý sau những phát biểu gây kinh ngạc hôm 2/10, tờ Khaleej Times, nhật báo tiếng Anh lâu đời nhất UAE, trích dẫn. Cụ thể, trong một phiên thảo luận tại Diễn đàn Phụ nữ trong Công nghệ, bà khẳng định dù vừa đón sinh nhật lần thứ 50 hôm 1/9, với "tuổi sinh học của cơ thể mới 28 và tuổi của các cơ quan nội tạng quan trọng như thận, gan, tim thậm chí chỉ tương đương với người 16 tuổi".

Tuổi sinh học là thuật ngữ mô tả sự ảnh hưởng của quá trình lão hóa tới cơ thể con người, cho biết cơ thể bạn thật sự trẻ hay già hơn so với tuổi thật. Nó có thể được xác định thông qua các bộ dụng cụ xét nghiệm, thường bao gồm việc thử mẫu nước bọt, máu hoặc nước tiểu.

Bác sĩ Matar, người từng được tạp chí Forbes Trung Đông vinh danh là một trong 100 nữ doanh nhân hàng đầu năm 2024, cho rằng tuổi sinh học đáng kinh ngạc của bà là nhờ vào y học tái tạo và công nghệ tiên tiến, đồng thời nhấn mạnh đây là "một ngành khoa học thực sự, dựa trên bằng chứng". Bà cho biết phụ nữ sở hữu những lợi thế di truyền bẩm sinh, chẳng hạn như có hai nhiễm sắc thể X (XX), điều này giúp họ có khả năng phân tích và dự báo tốt hơn nam giới đến 99,9%, và góp phần giúp họ sống lâu hơn trung bình 5 năm.

"Đó là công nghệ. Điều này dựa trên bằng chứng. Đây là một ngành khoa học thực sự, nơi bạn có thể đo lường tuổi sinh học của các tế bào", bà nói.

Bác sĩ Mariam Matar. Ảnh: Hospitals Magazine

Bên cạnh đó, bà Matar còn đưa ra những tuyên bố táo bạo về sự khác biệt giới. Bà cho biết phụ nữ sở hữu những lợi thế di truyền bẩm sinh, chẳng hạn như có hai nhiễm sắc thể X (XX), một từ cha và một từ mẹ, trong khi nam giới thường chỉ thừa hưởng một nhiễm sắc thể X từ mẹ. Lợi thế di truyền đó giúp họ có khả năng phân tích và dự báo tốt hơn nam giới đến 99,9%.

Lý giải tại sao phụ nữ luôn sống lâu hơn nam giới khoảng 5 năm, ngoài lợi thế di truyền, bà còn chỉ ra sự khác biệt về hành vi, đặc biệt là tỷ lệ tự tử thấp hơn đáng kể ở nữ giới tại các nước như Hàn Quốc và Nhật Bản. Bà cũng nhấn mạnh vai trò bảo vệ của estrogen: "Là phụ nữ, Thượng đế đã ban cho chúng tôi một yếu tố bảo vệ, vì vậy chúng tôi sống lâu hơn".

Theo bà Matar, làm mẹ muộn có thể góp phần kéo dài tuổi thọ. Những người sinh con cuối cùng ở tuổi 42 có cơ hội sống lâu và khỏe mạnh hơn những người sinh con cuối cùng ở tuổi 28.

Ngoài ra, bác sĩ cũng đưa ra một góc nhìn đa chiều về tình trạng thông tin sức khỏe sai lệch trên mạng xã hội. Bà cho rằng "ngay cả những người cung cấp thông tin không tốt cũng góp phần nâng cao nhận thức", vì điều đó có thể thúc đẩy mọi người tìm đến lời khuyên y tế đúng đắn. Bà ca ngợi quy định quản lý y tế của UAE khi hiện nay không ai được phép cung cấp bất kỳ dịch vụ y tế nào trừ khi có giấy phép.

Bà Matar hóm hỉnh khuyên những người đàn ông trong khán phòng: "Nếu gia đình có một cậu con trai thông minh, học hành giỏi giang, giao tiếp xã hội tốt, hãy chắc chắn rằng khi về nhà hôm nay, bạn sẽ tặng mẹ của cậu bé một bông hoa. Bởi vì khoảng 99,9% sự thông minh đến từ những người phụ nữ xinh đẹp - những người mẹ".

Bà Matar phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ trong Công nghệ lần thứ 6. Ảnh: Ruqayya Alqaydi

Bình Minh (Theo Khaleej Times)