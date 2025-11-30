NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Hà NộiNghệ sĩ Tự Long, 52 tuổi, bảo vệ luận án Tiến sĩ ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu, hôm 29/11.

Tại buổi lễ ở Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Tự Long trình bày đề tài Đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội, Giáo sư, Tiến sĩ Đào Mạnh Hùng và Tiến sĩ Trần Thị Minh Thu đồng hướng dẫn. Hội đồng đánh giá bảo vệ luận án của anh do Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - làm Chủ tịch.

Nghệ sĩ Tự Long trình bày luận án Tiến sĩ. Ảnh: Lã Lương

Nội dung chính của luận án gồm ba chương: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn, Nhận diện đặc điểm về nội dung và hình thức nghệ thuật của Nhà hát Chèo Quân đội, Những đóng góp nghệ thuật của Nhà hát Chèo Quân đội và vấn đề gìn giữ, phát huy trong bối cảnh đương đại. Sau khi thuyết trình tóm tắt và trả lời câu hỏi của Hội đồng chấm luận án, nghệ sĩ nhận được 100% số phiếu công nhận học vị.

Hội đồng chấm luận án nhận định đề tài của Tự Long góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đặc điểm nghệ thuật của Nhà hát Chèo Quân đội, đồng thời đề xuất những hướng phát triển của đơn vị ở bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Thông qua kết quả luận án, các nghệ sĩ sẽ có nhiều kinh nghiệm, đổi mới nhận thức cho việc sáng tác, dàn dựng và biểu diễn.

Theo Viện, những năm gần đây, Nhà hát Chèo Quân đội đứng trước loạt yêu cầu mới, làm sao giữ vững bản sắc truyền thống cũng như đổi mới hình thức thể hiện để phù hợp môi trường quân đội và công chúng hiện nay. Nhiều vở chèo, vai diễn mang dấu ấn ''chiếu chèo bộ đội'' được dàn dựng, lưu diễn rộng rãi nhưng chưa được tổng kết, hệ thống hóa về phương diện nghệ thuật. Điều này khiến bản sắc riêng của nhà hát có nguy cơ bị loãng trong bối cảnh chuyển giao thế hệ nghệ sĩ và cạnh tranh với các loại hình giải trí mới. Trước thực tiễn này, cần có một công trình nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm nghệ thuật chèo của đơn vị, làm cơ sở khoa học cho công tác sáng tác, dàn dựng, đào tạo, quản lý và quảng bá.

Tự Long chụp ảnh cùng các thầy cô. Ảnh: Lã Lương

Ở sự kiện, gia đình và bạn bè thân thiết của diễn viên Tự Long cũng tham dự. Minh Nguyệt - vợ Tự Long - cho biết cột mốc đánh dấu một ''hành trình tự hào, xứng đáng ghi nhận'', khép lại quãng thời gian nỗ lực nghiên cứu của anh.

''Chúc mừng Nhà hát Chèo Quân đội có tiến sĩ đầu tiên với một luận án ý nghĩa và có tính đóng góp rất lớn, cũng như sự tri ân đến chiếu chèo của người lính, người chiến sĩ - nghệ sĩ'', cô viết.

Theo Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn Xuân Bắc, anh và Tự Long chơi chung trong nhóm bạn 5 thành viên, mỗi người một ngành nghề nhưng đều yêu mến, tôn trọng nhau. Chứng kiến thành tựu mới của bạn, Xuân Bắc bày tỏ niềm tự hào, coi đây cũng là niềm vinh dự của mình.

Tự Long có bố mẹ là cặp vợ chồng nghệ sĩ dân ca Tự Lẫm - Minh Phức, đều được Nhà nước trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 1998, anh tốt nghiệp, vào Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần (tên cũ của Nhà hát Chèo Quân đội), đi lên từ những vai nhỏ.

Ngoài sân khấu, diễn viên nổi tiếng qua các tiểu phẩm trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và Táo quân - Gặp nhau cuối năm. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015. Năm ngoái, Tự Long gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai - chương trình ca hát dành cho 33 gương mặt nam hoạt động ở nhiều lĩnh vực trong showbiz. Cuối năm nay, anh đóng một vai trong phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh - dự án điện ảnh của Nguyễn Phan Quang Bình, Johnny Trí Nguyễn là đạo diễn võ thuật.

Phương Linh