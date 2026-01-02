Novaland xóa hơn 3.300 tỷ đồng nợ nhờ phát hành hơn 184 triệu cổ phiếu

Thông qua việc phát hành hơn 184 triệu cổ phiếu cho các chủ trái phiếu quốc tế và hai cổ đông lớn, Novaland có thể giảm nợ hơn 3.300 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland (NVL) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 335 triệu USD. Cụ thể, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi là một trái phiếu nhận 156.018 cổ phiếu, tương đương giá chuyển đổi 36.000 đồng cho một cổ phiếu.

Mức giá này cao hơn 2,7 lần giá đóng cửa cuối năm trước của NVL là 13.350 đồng. Hội đồng quản trị cho biết mức giá chuyển đổi đã được thống nhất với trái chủ theo phương án tái cấu trúc. Trong đợt chuyển đổi này, công ty ghi nhận có 4 nhà đầu tư nước ngoài được phát hành tổng cộng hơn 20,75 triệu cổ phiếu gồm BNP Paribas Financial Markets, Oclaner Asian Bond Fund, Oclaner Global Credit Opportunities và Barclays Capital Securities.

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland, trong phiên họp thường niên tháng 4/2025. Ảnh: NVL

Đồng thời, Novaland cũng công bố kết quả phát hành hơn 163,65 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho hai cổ đông lớn NovaGroup và Diamond Properties. Tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi hơn 2.577 tỷ đồng. Các cổ phiếu sẽ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

NovaGroup là tổ chức mà ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland đang là cổ đông lớn nhất. Còn Diamond Properties là doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Nhơn, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cả hai đã thế chấp cổ phiếu của họ cho các khoản vay của Novaland. Trong giai đoạn công ty khó khăn, các cổ đông này đã phải bán giải chấp cổ phiếu để trả nợ thay.

Sau giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu tại NVL của nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ cải thiện. Đến nay, họ nắm khoảng 36,7% vốn - gần mức mất quyền phủ quyết tại NVL. Nhờ lượng cổ phiếu được phát hành thêm, tỷ lệ sở hữu của nhóm này được nâng lên 40,44%.

Tổng cộng cả hai phương án kể trên, Novaland phát hành hơn 184,4 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 9% tổng lượng đang lưu hành. Nhờ đó, doanh nghiệp này giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ. Đồng thời, vốn điều lệ cũng tăng hơn 1.800 tỷ lên mức 22.320 tỷ đồng.

Trước đó, theo báo cáo tài chính quý III/2025, tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng. Dòng tiền vẫn còn nhiều khó khăn, công ty đang tìm hướng giải quyết, tiếp tục đàm phán các phương án tái cấu trúc song song thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn, khắc phục các thiếu sót tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.

9 tháng đầu năm, NVL ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City... Họ lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tất Đạt