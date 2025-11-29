Vợ ông Bùi Thành Nhơn chỉ bán 13% lượng cổ phiếu Novaland đã đăng ký

Bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn, bán hơn 2,3 triệu cổ phiếu Novaland, chỉ bằng 13% số lượng đã đăng ký do thay đổi kế hoạch.

Bà Cao Thị Ngọc Sương vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland. Từ ngày 18-26/11, bà đã giao dịch thành công hơn 2,3 triệu cổ phiếu, tương đương gần 13,4% số lượng đã đăng ký trước đó.

Trong giai đoạn này, NVL đi quanh mức 15.500 đồng một đơn vị. Nếu tính theo giá trung bình, bà Sương có thể thu về hơn 35,8 đồng.

Lý do không hoàn tất giao dịch được cổ đông lớn này đưa ra là thay đổi kế hoạch. Trước đó, bà đăng ký bán ra hơn 17,27 triệu cổ phiếu NVL với lý do cá nhân.

Bà Cao Thị Ngọc Sương là vợ của ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland. Bà cũng nắm ghế lãnh đạo tại Diamond Properties - doanh nghiệp trong hệ sinh thái của gia đình và cũng là tổ chức giữ vai trò cổ đông lớn của NVL.

Trước đó vào cuối tháng 10, Diamond Properties cũng bán gần 1,13 triệu cổ phiếu NVL với mục đính cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch này chỉ thực hiện được hơn một nửa so với số lượng đăng ký ban đầu do họ điều chỉnh kế hoạch trước những biến động của thị trường.

Sau hai giao dịch kể trên, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình ông Bùi Thành Nhơn rút về khoảng 36,93%. Tỷ lệ này đang khiến nhóm ông Nhơn tiến gần tới mức mất quyền phủ quyết tại NVL.

Trong một công ty cổ phần, nhóm cổ đông nào nắm từ 36% vốn sẽ có quyền phủ quyết các quyết định quan trọng của đại hội đồng cổ đông, vì không có cổ đông nào khác sở hữu 65% để thông qua. Điều này có nghĩa, nhóm cổ đông sở hữu 36% có thể ngăn chặn các quyết định mà họ không đồng ý, bảo vệ quyền lợi của mình và ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của công ty.

Lần gần nhất nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn giảm sở hữu tại Novaland là giữa tháng 6, từ đó tạm dừng đăng ký bán thêm cho đến nay. Ban lãnh đạo NVL nhiều lần lý giải trong giai đoạn công ty khó khăn, các cổ đông này đã phải bán cổ phiếu để trả nợ thay Novaland.

Hồi đầu tháng 8, Novaland trình cổ đông phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng của nhóm ông Nhơn. Sau khi được cơ quan quản lý phê duyệt, thời điểm phát hành dự kiến trong quý cuối năm nay đến quý I/2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NVL ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City... Họ lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng. Dòng tiền vẫn còn nhiều khó khăn, công ty đang tìm hướng giải quyết, tiếp tục đàm phán các phương án tái cấu trúc song song thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn, khắc phục các thiếu sót tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.

