Novaland xin khất nợ thêm lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng

Chỉ còn 1 tháng để trả nợ, Novaland muốn tiếp tục dời ngày đáo hạn lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng dù đã xin gia hạn thêm 2 năm trước đó.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland (NVL) vừa có nghị quyết về việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của văn kiện và thay đổi ngày đáo hạn lô trái phiếu NVLB2123012. Mỗi người sở hữu một trái phiếu nhận được một quyền biểu quyết. Thời gian lấy ý kiến từ tháng 6-7/2025.

Đây là khoản huy động vốn của Novaland thực hiện năm 2022 và số trái phiếu này đã niêm yết trên sàn HNX. Với mệnh giá 100.000 đồng, tổng giá trị của lô trái phiếu này là 1.300 tỷ đồng.

Khoản nợ trên được huy động nhằm thanh toán trước hạn lô trái phiếu NVLB2122005 (800 tỷ đồng), phần còn lại góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành Nhơn. Lãi suất cố định ở mức 9,5% một năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên và các kỳ sau đó áp dụng lãi suất thả nổi cộng thêm 3,28% một năm. Tài sản đảm bảo là các cổ phiếu NVL do các cổ đông lớn gồm NovaGroup và Diamond Property sở hữu.

Trước đó vào tháng 6/2023, lô trái phiếu này đã được thống nhất gia hạn thêm 24 tháng, tức từ ngày 20/7/2023 sang ngày 20/7 năm nay. Lãi suất trái phiếu trong thời gian lùi hạn được tính cố định là 11,5% một năm. Tài sản đảm bảo cũng được thay đổi thành cổ phần và quyền phát sinh liên quan đến phân khu thuộc dự án tại Phan Thiết (Bình Thuận).

Nếu theo phương án tái cấu trúc cũ, NVL chỉ còn hơn một tháng để tất toán khoản nợ này cho các trái chủ. Theo báo cáo định kỳ bán niên 2024, ngoài gốc 1.300 tỷ, lô trái phiếu này còn ghi nhận khoản nợ lãi đến cuối tháng 6 là hơn 193 tỷ đồng.

Một góc dự án tại Phan Thiết (Bình Thuận) của Novaland nhìn từ trên cao. Ảnh: NVL

Từ đầu năm đến nay, Novaland đã chậm thanh toán hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu do chưa thu xếp được nguồn tiền. Trong các văn bản gửi đến các trái chủ, công ty đề xuất gia hạn thời gian thanh toán nhiều gói trái phiếu thêm tối đa 24 tháng. Sau thời gian gia hạn, họ dự kiến sử dụng nguồn thặng dư từ các dự án để thanh toán. NVL cho biết đang tiếp tục đàm phán để thực hiện nhiều giải pháp tái cơ cấu.

Đến hết quý I, tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 59.000 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cuối năm 2024 và gần 9% so với cuối năm 2022 - thời điểm trước tái cấu trúc. Riêng trái phiếu trong nước, NVL đã giảm 18% dư nợ phát hành riêng lẻ so với thời điểm cuối năm 2022. Tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng theo kỳ hạn cũ khoảng 32.000 tỷ đồng. Đây là các khoản trái phiếu, vay nước ngoài và vay trong nước.

Trong kế hoạch xử lý nợ vay công bố hồi giữa tháng 5, Novaland cho biết với tình hình tài chính hiện tại, nhất là khi công tác gỡ vướng pháp lý dự án chưa đạt kỳ vọng, làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu cũng như tiến độ giải ngân các khoản vay. Do đó, từ nay cho đến cuối năm 2026, doanh nghiệp này không sắp xếp được dòng tiền để thanh toán được các khoản nợ.

Ban lãnh đạo NVL nói yếu tố then chốt ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh là tiến độ tháo gỡ pháp lý dự án. Năm nay, họ thận trọng đặt ra hai phương án kinh doanh, dự kiến lỗ thấp nhất 12 tỷ và cao nhất 688 tỷ đồng.

Tất Đạt