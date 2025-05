Novaland chưa đủ tiền để trả nợ cho đến cuối năm 2026

Tổng nợ vay hơn 59.000 tỷ đồng, Novaland cho biết từ nay đến cuối năm 2026 sẽ không sắp xếp được dòng tiền trả nợ vì nhiều dự án còn vướng pháp lý.

Trong kế hoạch xử lý nợ vay mới công bố, Tập đoàn Novaland (NVL) cho biết với tình hình tài chính hiện tại, nhất là khi công tác gỡ vướng pháp lý dự án chưa đạt kỳ vọng, làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu cũng như tiến độ giải ngân các khoản vay. Do đó, từ nay cho đến cuối năm 2026, doanh nghiệp này không sắp xếp được dòng tiền để thanh toán được các khoản nợ.

Đến hết quý I, tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 59.000 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cuối năm 2024 và gần 9% so với cuối năm 2022 - thời điểm trước tái cấu trúc. Riêng trái phiếu trong nước, NVL đã giảm 18% dư nợ phát hành riêng lẻ so với thời điểm cuối năm 2022. Họ cũng gia hạn hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ, trái phiếu phát hành ra công chúng.

Tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng theo kỳ hạn cũ khoảng 32.000 tỷ đồng. Đây là các khoản trái phiếu, vay nước ngoài và vay trong nước. Trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp tốn hơn 633 tỷ đồng cho chi phí tài chính, tức trung bình hơn 7 tỷ đồng mỗi ngày. Phần lớn chi phí dùng để trả lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã chậm thanh toán hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu do chưa thu xếp được nguồn tiền. Trong các văn bản gửi đến các trái chủ, công ty đề xuất gia hạn thời gian thanh toán nhiều gói trái phiếu thêm tối đa 24 tháng kể từ tháng 4. Sau thời gian gia hạn, họ dự kiến sử dụng nguồn thặng dư từ các dự án để thanh toán. NVL cho biết đang tiếp tục đàm phán để thực hiện nhiều giải pháp tái cơ cấu.

Với gói trái phiếu quốc tế 300 triệu USD niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore, Novaland đàm phán với các trái chủ để thay đổi kế hoạch trả lãi trong năm nay. Hai phần lãi đến hạn trong tháng 1 và tháng 7 sẽ được tính vào phần gốc trái phiếu. Công ty nói điều này sẽ giúp đảm bảo hiệu quả sử dụng tiền trong khi kinh tế có nhiều biến động phức tạp.

Phân kỳ Habana Island thuộc NovaWorld Ho Tram, nhìn từ trên cao. Ảnh: NVL

Ban lãnh đạo Novaland tiếp tục nhấn mạnh, yếu tố then chốt ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh là tiến độ tháo gỡ pháp lý dự án. Năm nay, họ thận trọng đặt ra hai phương án kinh doanh, dự kiến lỗ thấp nhất 12 tỷ và cao nhất 688 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu hoàn thành tái cấu trúc cuối năm 2026 để trở lại quỹ đạo tăng trưởng và phát triển vào năm 2027.

"Công ty sẽ nỗ lực hoàn thành tất cả nghĩa vụ nợ với khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông, trái chủ, đối tác và các bên liên quan từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027", đại diện NVL nói.

Trước mắt, doanh nghiệp này đã có phương án và lộ trình chi tiết để thanh toán cho từng nhóm. Với các khoản vay trong nước, Novaland đã và đang triển khai các phương án thanh toán theo tiến độ pháp lý và dòng tiền tại các dự án trong 2-3 năm tới. Với các khoản vay nước ngoài và trái phiếu, công ty đã có phương án hoặc đang trong quá trình đàm phán để tái cấu trúc, gia hạn từ năm 2025 đến giai đoạn 2026-2027.

Tất Đạt