Novaland lỗ vì chênh lệch tỷ giá

Quý đầu năm, doanh thu Novaland tăng 15% nhờ bàn giao các dự án trọng điểm tại TP HCM và vùng ven, nhưng lợi nhuận âm vì chênh lệch tỷ giá.

Thông tin trên được nêu trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - NVL). Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 697 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này chủ yếu đến từ việc bàn giao tại các dự án NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Lakeview City. Công ty lãi gộp gần 190 tỷ, tương đương biên lợi nhuận gộp hơn 27%.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 30% còn khoảng 640 tỷ đồng. Trong đó, phần thâm hụt mạnh nhất là lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư khi sụt 29%.

Tổng lại, Novaland vẫn lỗ sau thuế gần 601 tỷ đồng, tăng thêm 46,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó hơn 452 tỷ đồng lỗ do chênh lệch tỷ giá xuất phát chủ yếu từ diễn biến tỷ giá không thuận lợi trong ba tháng đầu năm nay so với cuối năm 2023. Điều này khiến NVL phải đánh giá lại các khoản vay, trái phiếu và khoản mục khác có gốc ngoại tệ.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 236.480 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận gần 140.900 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 93%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Thời gian qua, Novaland tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tái cấu trúc tài chính, tiêu biểu ở gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD. Công ty vừa nhận được sự phê duyệt từ Phòng Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) cho việc tái cơ cấu các điều khoản của gói trái phiếu trên.

Trong phiên họp thường niên gần đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Thành Nhơn tuyên bố: "Về cơ bản Novaland đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ, trái phiếu trong và ngoài nước. Tài sản của công ty vẫn cân đối với công nợ".

Mới đây, Hội đồng quản trị cũng phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu trị giá hơn 11.700 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu. Thời gian chào bán dự kiến trong quý II. Cùng với nguồn tín dụng từ các định chế tài chính, vốn huy động được sẽ tập trung thi công hoàn thiện các dự án còn dang dở để bàn giao cho khách hàng.

Năm nay, Novaland đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất gần 32.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.080 tỷ, tăng lần lượt gấp 7 lần và gấp đôi so với cùng kỳ. Các dự án tạo doanh thu thời gian tới dự kiến là Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các dự án nhà ở tại TP HCM. Tổng số sản phẩm bàn giao có thể đạt gần 5.200 căn trong năm nay.

