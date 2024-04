Giá USD ngân hàng lên kịch trần

Giá USD tại các ngân hàng hôm nay vượt 25.300 đồng và lên ngang mức trần được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 16/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 24.141 đồng, tăng mạnh 45 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 22.934 - 25.348 đồng.

Tại các ngân hàng, giá đôla Mỹ hôm nay được nâng lên mức kịch trần.

Vietcombank nâng giá mua bán USD lên 24.978 - 25.348 đồng, tăng 48 đồng so với hôm qua. Eximbank cũng tăng giá USD lên mức kịch trần 25.000 - 25.348 đồng. Tại BIDV, tỷ giá cũng lên gần sát mức trần, mua bán ở 25.036 - 25.346 đồng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá USD ngân hàng đã tăng gần 930 đồng, tương đương mức tăng 3,8%.

Giá USD ngân hàng tăng mạnh thời gian gần đây và thu hẹp khoảng cách với đôla Mỹ trên thị trường tự do. Hôm nay, giá mua bán USD tại các điểm thu đổi ngoại tệ neo quanh 25.470 - 25.600 đồng, tăng nhẹ so với hôm qua. Theo đó, chênh lệch giữa giá USD ngân hàng và thị trường tự do hiện dao động 250 đồng đến 500 đồng một USD.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, đánh giá mức mất giá khoảng 3% từ đầu năm đến nay của tiền đồng, nằm trong xu thế chung và ở mức trung bình so với nhiều đồng tiền khác.

Các báo cáo gần đây của UOB cho thấy kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng vững chắc, đặc biệt chỉ số việc làm mới và tăng lương, đi kèm mức lạm phát dai dẳng khiến thị trường cũng không chắc chắn về thời điểm Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Thị trường vẫn kỳ vọng mạnh mẽ Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai đến ba lần trong năm 2024 nhưng rõ ràng là lãi suất USD sẽ tiếp tục ở mức cao kéo dài hơn, đủ để họ có thêm thời gian đưa mức lạm phát trở lại quỹ đạo dưới 2% hàng năm. Lãi suất trái phiếu Chính Phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn đang ở mức rất cao quanh 4,5% cho thấy các nhà đầu tư vẫn nhận định lãi suất USD sẽ không giảm quá nhanh trong ngắn và trung hạn, ông Quang chia sẻ.

Việc lãi suất USD neo cao, theo ông Quang, gây áp lực lên gần như toàn bộ các đồng tiền chính trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á vốn phụ thuộc rất lớn vào hoạt động ngoại thương với Mỹ cũng như thu hút vốn đầu tư từ Mỹ và các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Báo cáo của UOB dự đoán, tới nửa cuối năm 2024, tiền đồng cũng như các đồng tiền khác có khả năng tăng giá trở lại so với USD khi lãi suất đồng bạc xanh có thể được cắt giảm trong khi lãi suất tiền đồng gần như không giảm thêm và tăng nhẹ trở lại.

Quỳnh Trang