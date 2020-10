Novaland lãi lớn

Thu nhập từ bán công ty con và đánh giá lại khoản đầu tư giúp Novaland lãi 3.300 tỷ đồng sau chín tháng, bất chấp doanh thu giảm.

Báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) ghi nhận doanh thu thuần tăng 42% so với cùng kỳ, đạt 2.140 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn bảy lần so với cùng kỳ, đạt 2.120 tỷ đồng chủ yếu do đánh giá lại khoản đầu tư khi hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn. Đây là quý lãi đậm nhất của công ty kể từ đầu năm.

Luỹ kế doanh thu thuần chín tháng của Novaland giảm hơn 60%, mới cán mốc 3.800 tỷ đồng và còn kém kế hoạch cả năm hơn 11.000 tỷ đồng. Nguồn thu chuyển nhượng bất động sản mạnh nhất là nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh tăng trưởng âm hai chữ số. Bù lại, hoạt động tư vấn quản lý, bán hàng và phát triển dự án ghi nhận tín hiệu khả quan khi doanh số gấp đôi cùng kỳ, xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

Khoản mục biến động lớn nhất trên báo cáo chín tháng là doanh thu tài chính gấp năm ngoái hơn tám lần, đạt trên 5.050 tỷ đồng. Đóng góp nhiều nhất trong số này là lãi từ thoái vốn tại công ty con và đánh giá lại các khoản đầu tư. Cụ thể, Novaland đã bán một phần vốn góp tại ba công ty gồm Cảng Phú Định, Bất động sản Phong Điền, Bất động sản Phú Trí... để thu về trên 2.500 tỷ đồng.

Nhờ hoạt động tài chính mà lợi nhuận sau thuế đạt 3.300 tỷ đồng, tăng gấp ba lần cùng kỳ và hoàn thành đến 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Ngoài thoái vốn, Novaland cũng chi hơn 8.600 tỷ đồng để mua và góp thêm vốn vào 6 doanh nghiệp bất động sản. Công ty đang có 83 công ty con và 8 công ty liên kết vào cuối tháng 9.

Tổng tài sản hiện xấp xỉ 129.400 tỷ đồng, tăng gần 40.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với trên 79.000 tỷ đồng.

Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm nay lần lượt tăng 36% và 8%, tương ứng đạt 14.877 tỷ đồng và 3.650 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty từng cho biết sẽ phát triển tiếp tục 22 dự án tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hoà, Bà Rịa – Vũng Tàu và phát triển thêm ba dự án mới.

Phương Đông