Novaland còn 'ế' hơn 17 triệu cổ phiếu ESOP

Hơn 17,2 triệu cổ phiếu ESOP của Novaland chưa phân phối hết, tương đương 35% số lượng dự kiến phát hành, sẽ tiếp tục được bán cho các quản lý.

Trong nghị quyết mới đây, Hội đồng quản trị Novaland (NVL) thông qua việc tiếp tục chào bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu còn lại trong đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng này tương đương hơn 35% so với kế hoạch phát hành dự kiến.

Giá chào bán giữ nguyên như đợt trước, là 10.000 đồng một cổ phiếu và thời gian dự kiến phân phối ngày 9/10. Mức này thấp hơn 35%, so với thị giá chốt phiên 7/10,

Nhóm tiếp tục được chào bán là thành viên chủ chốt, có đóng góp tích cực với hoạt động tái cấu trúc và kinh doanh của công ty trong năm nay. NVL nêu tên 7 lãnh đạo trong diện được mua cổ phiếu ESOP lần này, gồm ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc, bà Trần Thị Phương Thảo - Giám đốc thị trường vốn, ông Trần Minh Trí - lãnh đạo tại Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (chủ đầu tư dự án NovaWorl Phan Thiết), ông Cao Trần Duy Nam - Phó tổng giám đốc và bà Trần Thị Thanh Vân - Phó tổng giám đốc.

Trước đó, ông Dương Văn Bắc đã mua 4,19 triệu cổ phiếu ESOP và nhận thêm 4,19 triệu cổ phiếu thưởng. Tổng cộng, CEO Novaland có thêm gần 8,4 triệu cổ phiếu NVL. Các lãnh đạo khác như ông Duy Nam và bà Thanh Vân cũng được mua và thưởng tổng cộng 5,2 triệu cổ phiếu mỗi người.

Ngoài tiếp tục chào bán, Novaland phối hơn 16,7 triệu đơn vị chưa thực hiện xong trong tổng số hơn 48,7 triệu cổ phiếu ESOP đã thưởng cho cán bộ nhân viên. Danh sách được thưởng cũng gồm 7 người tương tự.

Trước đó, Hội đồng quản trị Novaland cho biết chính sách thưởng và ưu đãi cổ phiếu nhằm ghi nhận sự đóng góp của các thành viên, thu hút và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài. Toàn bộ cổ phiếu thưởng và ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Công ty sẽ thu hồi toàn bộ cổ phiếu nếu nhân viên nghỉ việc trong thời gian này.

Ba năm trở lại đây, Novaland không phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên vì thị trường và tình hình kinh doanh không thuận lợi. Năm trước, họ lỗ sau thuế 4.395 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng tiền thuê và sử dụng đất phải nộp của dự án Lakeview City (TP HCM). Năm nay, họ dự kiến lỗ tiếp, thấp nhất 12 tỷ và cao nhất 688 tỷ đồng tùy vào tiến độ gỡ vướng mắc pháp lý tại các dự án.

Trong nửa đầu năm, doanh thu của Novaland cải thiện, nhưng chi phí vẫn ở mức cao cùng dòng tiền còn nhiều khó khăn. Doanh nghiệp này ghi nhận lỗ hơn 666 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay của Novaland hơn 61.800 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng tới khoảng 32.300 tỷ.

Vì thế, họ cho biết vẫn chưa đủ khả năng thanh toán hoàn toàn cho các khoản nợ còn tồn từ năm 2022 đến nay. Họ đang tiếp tục tìm phương án tái cấu trúc mới cho những khoản nợ này để có hướng xử lý từ cuối năm 2026 đến đầu 2027.

Tất Đạt