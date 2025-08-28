CEO Novaland nhận lương hơn 400 triệu mỗi tháng

Ông Dương Văn Bắc - CEO Novaland - có tổng thu nhập hơn 2,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tương đương hơn 400 triệu mỗi tháng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét của Novaland (NVL), CEO Dương Văn Bắc có hai khoản thu nhập với hai vị trí tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị. Tổng cộng, lãnh đạo này nhận hơn 2,4 tỷ đồng thù lao trong 6 tháng đầu năm nay. Trung bình mỗi tháng, ông Bắc có lương hơn 403 triệu đồng.

Mức thu nhập trong kỳ này tăng khoảng 69% so với 6 thàng đầu năm trước. Thời điểm đó, ông Bắc còn giữ ghế giám đốc tài chính, sau lên phó tổng giám đốc và nhận lương hơn 1,4 tỷ đồng. Ông là lãnh đạo nhận thù lao cao nhất và cũng là người duy nhất có thu nhập tăng lên trong đội ngũ hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc của Novaland.

Ông Dương Văn Bắc - CEO Novaland. Ảnh: NVL

Ông Bắc đảm nhậm CEO từ tháng 11/2024, thay cho ông Ng Teck Yow. Lãnh đạo sinh năm 1985 này có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và bất động sản, với chuyên môn về huy động vốn, đầu tư và định giá. Novaland cho biết ông Bắc đã đóng góp tích cực vào quá trình tái cấu trúc của tập đoàn.

Hai lãnh đạo có thu nhập tiền tỷ khác trong 6 tháng đầu năm là Phó tổng giám đốc Trần Thị Cao Vân và Phó tổng giám đốc Cao Trần Duy Nam, lần lượt lãnh hơn 1,4 tỷ và 1,3 tỷ đồng. Hai người cùng được bổ nhiệm vị trí trên vào giữa tháng 11/2024.

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhận thù lao 600 triệu đồng trong nửa đầu năm. Mức này không thay đổi so với cùng kỳ.

Ngoài thu nhập cải thiện, ông Dương Văn Bắc còn nhận thêm cổ phiếu thưởng và ưu đãi quyền mua cổ phiếu NVL giá rẻ. Hồi cuối tháng 5, Novaland thông qua phương án phát hành 48,7 triệu cổ phiếu, tương đương 2,5% cổ phần đang lưu hành, để thưởng cho nhân viên cấp cao. Trong đó, ông Bắc được thưởng gần 4,5 triệu cổ phiếu. Phần còn lại dành cho 24 nhân sự cấp cao, mỗi người nhận dao động 1,5-2,8 triệu cổ phiếu.

Song song đó, Novaland phát hành thêm lượng cổ phiếu tương tự với giá ưu đãi 10.000 đồng cho những cá nhân này. Hội đồng quản trị cho biết chính sách thưởng và ưu đãi cổ phiếu nhằm ghi nhận sự đóng góp của các thành viên, đồng thời thu hút và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài.

Trong nửa đầu năm, doanh thu của Novaland cải thiện, nhưng chi phí vẫn còn ở mức cao cùng dòng tiền còn nhiều khó khăn. Doanh nghiệp này ghi nhận lỗ hơn 666 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay của Novaland hơn 61.800 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng tới khoảng 32.300 tỷ.

Vì thế, họ cho biết vẫn chưa đủ khả năng thanh toán hoàn toàn cho các khoản nợ còn tồn đọng từ năm 2022 đến nay. Họ đang tiếp tục tìm phương án tái cấu trúc mới cho những khoản nợ này để có hướng xử lý từ cuối năm 2026 đến đầu 2027.

Tất Đạt