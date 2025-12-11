Nông nghiệp Gia Lai chuyển dịch theo hướng công nghệ cao









Nông nghiệp Gia Lai chuyển dịch theo hướng công nghệ cao

Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản Gia Lai hút nhiều dự án đầu tư công nghệ cao, ghi nhận tăng trưởng trong năm 2025, dù chịu ảnh hưởng do bão lũ.

Ngày 8/12, Liên doanh hai tập đoàn De Heus (Hà Lan) - Hùng Nhơn làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng vốn đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh. Liên doanh này đang triển khai dự án Trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai tại xã Ia Le với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng, ứng dụng công nghệ châu Âu. Dự án đã vận hành giai đoạn 1.



Theo kế hoạch, hai tập đoàn sẽ mở rộng quy mô dự án lên 2.800 tỷ đồng, trở thành dự án nông nghiệp lớn bậc nhất khu vực Tây Nguyên, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, xuất khẩu sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông. Dự án cũng chủ động phát triển các vùng nguyên liệu ngô quy mô lớn thông qua mô hình liên kết với các hợp tác xã nông nghiệp địa phương.



Trang trại của liên doanh này là một trong số hơn 40 dự án nông nghiệp đầu tư vào tỉnh Gia Lai trong năm 2025. Dòng vốn đầu tư cùng những công nghệ hiện đại góp phần thúc đẩy nông nghiệp của tỉnh chuyển dịch theo hướng bền vững, tạo thị trường tiêu thụ và thu nhập ổn định cho nông dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc với hai tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh

Tăng trưởng đồng đều các lĩnh vực Năm 2025, trồng trọt tiếp tục là trụ cột của nông nghiệp Gia Lai với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ổn định. Diện tích gieo trồng lúa toàn tỉnh đạt hơn 169.500 ha, tăng 1,4% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 1,07 triệu tấn, tăng 2,2%. Kết quả này phản ánh nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực và duy trì ổn định vùng lúa trọng điểm trong bối cảnh thời tiết diễn biến thất thường. Một điểm nhấn quan trọng trong năm là việc chuyển đổi hơn 13.345 ha cây trồng kém hiệu quả sang các cây có giá trị thị trường cao hơn như khoai lang, rau, đậu đỗ, ngô, lạc, mè, cây ăn quả và cây lâu năm. Việc chuyển đổi này giúp địa phương giảm phụ thuộc vào một số cây trồng truyền thống, tăng khả năng chống chịu và đáp ứng nhu cầu hàng hóa đa dạng của thị trường. Đây cũng là bước đi quan trọng hướng đến mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu.

Trang trại cây ăn quả dừa, hồ tiêu, trang trại chăn nuôi heo khép kín ở vùng Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hóa

Chăn nuôi tiếp tục đà tăng ổn định, đặc biệt là nhóm gia súc, gia cầm. Đàn bò toàn tỉnh ước đạt 793.800 con, tăng 1,8%. Đàn lợn tăng 13,8% lên hơn 1,68 triệu con. Gia cầm đạt 18,4 triệu con, tăng gần 8%. Theo đại diện tỉnh, sự tăng trưởng này thể hiện khả năng mở rộng quy mô của các trang trại và nhu cầu thị trường trong nước đối với nguồn cung thịt, trứng ổn định. Một số cơ sở chăn nuôi áp dụng mô hình liên kết chuỗi đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Lâm nghiệp tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Diện tích trồng rừng năm 2025 đạt 26.947 ha, hoàn thành 100% kế hoạch. Lĩnh vực này đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xanh, giảm thiểu thiên tai và tăng diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Thủy sản ghi nhận sản lượng ước đạt 300.698 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ. Gia Lai duy trì hiệu quả các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), đáp ứng yêu cầu của thị trường châu Âu. Cùng với sự mở rộng không gian sau sáp nhập, lĩnh vực thủy sản là một trong những ngành có dư địa phát triển lớn, đặc biệt là khai thác xa bờ và chế biến.

Tàu thuyền khai thác hải sản trên biển Nhơn Lý. Ảnh: Dũng Nhân

Thương mại - xuất khẩu là yếu tố quan trọng thúc đẩy sản xuất. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 3,447 tỷ USD, tăng gần 15% và vượt gần 20% so với kế hoạch. Các mặt hàng nông sản như gỗ, cà phê, cao su, hải sản, sắn và sản phẩm từ sắn tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Giá trị xuất khẩu tăng tạo động lực để nông dân mở rộng quy mô sản xuất, nâng cấp tiêu chuẩn và tăng hàm lượng kỹ thuật trong canh tác. Không gian sản xuất mở rộng cho phát triển bền vững Sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu không gian phát triển nông nghiệp trải rộng từ vùng cao nguyên đất đỏ bazan đến vùng biển duyên hải. Mở rộng địa giới hành chính tạo điều kiện để tỉnh hình thành những vùng nông nghiệp đặc trưng ở cao nguyên và ven biển, với đặc trưng và giá trị khác nhau. Đây là lợi thế giúp địa phương đa dạng hóa sản phẩm, giảm rủi ro theo mùa vụ và mở rộng cơ hội xuất khẩu. Nông nghiệp được định hướng phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ, mở rộng vùng sản xuất tập trung và thúc đẩy liên kết chuỗi. Quy hoạch mới tạo nền tảng để các vùng nguyên liệu lớn tiếp tục mở rộng, từ lúa gạo, cây ăn quả đến chăn nuôi và thủy sản. Đặc biệt, vùng duyên hải sau sáp nhập được xem là động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa ngành thủy sản trở thành một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

Ngư dân khai thác hải sản tại vùng biển Đông Gia Lai. Ảnh: Quan Nguyễn

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh Gia Lai sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội về đất đai, khí hậu và quỹ vùng nguyên liệu rộng, phù hợp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi quy mô lớn. Đây cũng là lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Khi làm việc với các doanh nghiệp nông nghiệp, lãnh đạo tỉnh đề xuất triển khai các dự án quy mô lớn tại những khu vực có điều kiện phù hợp. Chẳng hạn với các dự án chăn nuôi, khu vực chân đèo An Khê phù hợp. Khu vực này là vùng đất trống, nghèo dinh dưỡng, ít giá trị trồng trọt và xa khu dân cư, thích hợp để quy hoạch trang trại chăn nuôi tập trung. Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, nông nghiệp Gia Lai vẫn đối mặt với không ít thách thức. Thiên tai, đặc biệt là bão Kalmaegi, tác động mạnh đến hạ tầng sản xuất. Biến đổi khí hậu khiến nhu cầu chuyển đổi mô hình canh tác trở nên cấp thiết. Bên cạnh đó, yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế đối với sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu ngày càng cao. Tỉnh cho biết sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng thủy lợi, nâng cao năng lực dự báo thời tiết và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và truy xuất nguồn gốc.

Người dân thu hoạch lúa tại khu vực Tuy Phước. Ảnh: Dũng Nhân

Bước sang năm 2026, Gia Lai xác định phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và hiện đại. Tỉnh sẽ mở rộng ứng dụng công nghệ trong trồng trọt, nâng cao hiệu quả giống, chuyển đổi cây trồng phù hợp với thị trường và điều kiện tự nhiên. Việc tăng diện tích rừng, hoàn thiện hệ thống phòng chống thiên tai và thúc đẩy mô hình liên kết doanh nghiệp - nông dân tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Nông nghiệp được kỳ vọng trở thành nền tảng giúp Gia Lai giữ ổn định kinh tế, đồng thời mở ra cơ hội phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và sản xuất hàng hóa quy mô lớn.