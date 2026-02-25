Nông nghiệp dẫn đầu mức lương trần CEO

Với mức lương tháng từ trăm triệu đến hơn nửa tỷ đồng ở tầng lãnh đạo, ngành nông nghiệp bước vào cuộc đua cạnh tranh nhân sự cấp cao.

Báo cáo Lương và Thị trường Lao động 2026 của Navigos Group nông nghiệp, lĩnh vực vốn gắn với hình ảnh sản xuất truyền thống, lại dẫn đầu 15 ngành nghề về mức lương trần dành cho lãnh đạo cấp cao. Trong thực tế, ngành nông nghiệp còn có các khoản thưởng theo mùa vụ hoặc hiệu quả dự án, có thể nâng tổng thu nhập lên đáng kể.

Cụ thể, vị trí tổng giám đốc, giám đốc điều hành (CEO) trong ngành có mức thu nhập từ 126 đến 527 triệu đồng mỗi tháng (chưa bao gồm thưởng và phúc lợi). Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong khảo sát năm nay. Các giám đốc hoặc trưởng bộ phận cấp cao nhận 86-125 triệu đồng mỗi tháng.

Không chỉ ở tầng C-level (lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp), nhiều vị trí chuyên môn then chốt cũng có mức thu nhập tiệm cận hoặc vượt 150 triệu đồng. Đơn cử giám đốc tài chính, kế toán và giám đốc phát triển doanh nghiệp có thể đạt trần 198 triệu đồng. Chuyên gia kỹ thuật cấp quản lý hoặc giám đốc cũng chạm ngưỡng 198 triệu đồng. Giám đốc sản xuất đạt 172 triệu đồng; giám đốc R&D 159 triệu đồng; giám đốc pháp lý & tuân thủ 145 triệu đồng.

Trong khi đó, mức lương khởi điểm của sinh viên mới ra trường ở một số mảng như phát triển doanh nghiệp dao động 13-26 triệu đồng, kỹ thuật 15-30 triệu đồng, nhân sự 8-14 triệu đồng. Điều này cho thấy lộ trình thăng tiến dài nhưng biên độ tăng thu nhập rất lớn cho lao động trong ngành.

Mức lương của nhân sự trong ngành nông nghiệp vượt trội tương đồng với sự tăng trưởng của ngành trong năm qua. Năm 2025, nông nghiệp Việt Nam bứt phá với GDP ngành tăng khoảng 4%, cao nhất 10 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục, ước đạt 70,09 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra (65 tỷ USD). Đây là ngành có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân ổn định, bất chấp diễn biến phức tạp của thị trường thế giới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu trong 5 năm tới nâng kim ngạch xuất khẩu lên 95–100 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 6–8% mỗi năm, tập trung vào chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao và mở rộng thị trường xuất khẩu bền vững.

Bà Ngô Thị Ngọc Lan, Giám đốc khu vực miền Bắc Navigos Search, cho rằng theo quan điểm của Navigos Group, nông nghiệp bao gồm cả các công ty về thức ăn chăn nuôi gia súc. Đối với mảng này có rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài hiện hoạt động ở Việt Nam sẵn sàng chi trả các vị trí lương rất cao cho CEO.

"Tại nhiều doanh nghiệp mức lương thậm chí còn vượt quá con số lương trung bình cao mà bản báo cáo lương đã nêu", bà Lan đánh giá.

Ứng dụng drone trong nông nghiệp. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Phân tích Báo cáo Lương và Thị trường Lao động 2026, có ba lực đẩy khiến lương của ngành này thuộc nhóm "khủng". Đầu tiên, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh từ mô hình truyền thống sang sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ sinh học, tự động hóa, dữ liệu và quản trị chuỗi cung ứng hiện đại. Doanh nghiệp cần lãnh đạo không chỉ hiểu canh tác mà còn có tư duy chiến lược, khả năng vận hành hệ thống phức tạp và chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế. Sự kết hợp hiếm có giữa chuyên môn nông nghiệp và năng lực quản trị hiện đại khiến nhóm nhân sự này được trả giá cao.

Tiếp đến, nhiều năm qua, ngành nông nghiệp thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt ở các dự án chế biến sâu, nông sản xuất khẩu. Khi thị trường mục tiêu là Mỹ, EU, Nhật Bản hay Trung Đông, doanh nghiệp buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường và tuân thủ pháp lý. Vai trò của CEO, giám đốc tài chính, R&D (nghiên cứu và phát triển) hay pháp lý trở nên chiến lược, trực tiếp quyết định khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Lý do cuối cùng là khan hiếm nhân sự cấp cao. Theo dữ liệu khảo sát, lao động ngành nông nghiệp chỉ chiếm 1,92% tổng mẫu tham gia, phản ánh nguồn cung nhân sự quản trị chất lượng cao còn mỏng. Khi nhu cầu mở rộng sản xuất và chuẩn hóa quốc tế tăng nhanh, doanh nghiệp buộc phải trả mức lương cao để thu hút và giữ chân người có năng lực. Trong bối cảnh đó, ứng viên giỏi có lợi thế đàm phán lớn.

Lê Tuyết