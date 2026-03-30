Đột ngột nôn ra máu có phải dấu hiệu ung thư giai đoạn cuối, không thể điều trị phẫu thuật hay xạ trị nữa? (Hòa, 56 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Nôn ra máu là một triệu chứng cấp cứu ngoại khoa nghiêm trọng, có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư (như ung thư dạ dày hoặc thực quản), nhưng cũng thường bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân lành tính khác.

Phần lớn trường hợp nôn ra máu do các bệnh lý như loét dạ dày - tá tràng, viêm dạ dày cấp, giãn tĩnh mạch thực quản, bỏng thực quản, rách thực quản do rượu, viêm thực quản cấp... Nếu nôn ra máu kèm sụt cân nhanh chóng không rõ lý do, đau bụng âm ỉ kéo dài hoặc sờ thấy khối u ở vùng bụng trên, uốt nghẹn, nuốt khó, đi ngoài phân đen... có thể cảnh báo nguy cơ ung thư.

Nôn ra máu luôn là một tình trạng cần đi khám ngay lập tức, bất kể nguyên nhân là gì. Đặc biệt nguy hiểm khi nôn máu tươi số lượng lớn, kèm theo chóng mặt, vã mồ hôi, tim đập nhanh hoặc ngất xỉu.

Để xác định bệnh, bác sĩ sẽ nội soi tiêu hóa. Đây là "tiêu chuẩn vàng" để bác sĩ quan sát trực tiếp bên trong, xác định chính xác vị trí chảy máu và lấy mẫu sinh thiết nếu nghi ngờ có tế bào ung thư.

Bác sĩ nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ Ngô Văn Tỵ

Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội