Nói xấu người khác trong nhóm chat riêng có được không?

Xóm tôi có một gia đình khá phức tạp nên thường xuyên bị các bà vợ nhỏ to buôn chuyện trong nhiều nhóm chat riêng, nhưng một ngày tin nhắn bị chụp màn hình lộ ra ngoài.

Hôm trước chị vợ nhà đó nói bóng gió sẽ tố cáo hết lên công an những người buôn chuyện, vu khống, xúc phạm mình ở nhóm chat riêng. Chị khẳng định đã có bằng chứng "mười mươi" trong tay.

Vợ tôi là thành viên của một trong các hội nhóm đó, tuy không góp lời nào, nhưng cũng chột dạ lo lắng.

Hôm trước, vợ tôi đọc trên báo có vụ tương tự ở nước ngoài, ba phụ nữ bị mời lên đồn công an cũng vì tính nhiều chuyện này, nên cô ấy càng lo.

Xin hỏi luật pháp nước ta quy định việc này thế nào? Việc "buôn chuyện" nói xấu về đời tư người khác trong nhóm riêng tư, không phát tán, không "phốt" lên mạng xã hội có bị coi là vi phạm pháp luật? Nếu bị xử lý thì hình phạt có thể là gì?

Xin được tư vấn. Tôi xin cảm ơn.

Độc giả Đức Hải

>>Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa tư vấn