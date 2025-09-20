Ba cô gái bị phạt vì nói xấu đồng nghiệp trong nhóm chat riêng tư

Trung QuốcBị phạt hành chính vì trong nhóm chat riêng tư đã nói xấu nữ đồng nghiệp "bán dâm", 3 giáo viên giải thích chỉ "buôn chuyện bình thường", không phát tán với người khác.

Theo hồ sơ, trong ngày 26 và 28/11/2024, cô Lâm, giáo viên Trung học Cơ sở Thiên Đài, Hàng Châu liên tục phát tán thông tin sai sự thật về một nữ đồng nghiệp trong hai nhóm WeChat.

Công an huyện Thiên Đài kết luận hành vi của cô Lâm cấu thành tội Phỉ báng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, đời sống, sức khỏe thể chất, tinh thần và danh dự của giáo viên, là hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Công an xác định cô Lâm đã tự nguyện, thành thật khai báo nên không khởi tố mà chỉ áp dụng hình phạt tạm giam hành chính hai ngày.

Hai nữ đồng nghiệp khác tham gia nhiệt tình vào cuộc "buôn chuyện", bôi nhọ cũng chịu hình thức phạt tương tự, một người được miễn do đang mang bầu.

Cô Lâm kiện Sở Công an huyện Thiên Đài, yêu cầu hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính đồng thời yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại kinh tế trong hai ngày bị tạm giam và xin lỗi công khai.

Cô giáo: "Ai chẳng nói xấu đồng nghiệp"

Cô giáo này khẳng định hai nhóm WeChat đều là gồm toàn người thân. Nhóm đầu là nhóm với hai nữ đồng nghiệp; nhóm còn lại chỉ có cha mẹ. Cô khẳng định mình không phải người "tung tin đồn". Theo cô khi đó ở địa phương tin tức về cô giáo kia đã "ầm ĩ lên rồi".

Cô Lâm cho rằng nhóm WeChat chỉ có 3 người là cuộc trò chuyện nội bộ giữa một nhóm nhỏ những người thân thiết, mang tính riêng tư và bí mật. Những lời nói đó sẽ không và không thể khiến danh tiếng nạn nhân hạ thấp.

Cô giáo Lâm tin rằng mình không phải chịu trách nhiệm về việc lan truyền thông tin này. Cô chưa bao giờ bịa đặt hay phát tán thông tin này, cũng không chia sẻ công khai hay trong các nhóm WeChat nhiều hơn ba người.

"Đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường hàng ngày với một người bạn thân, ai chẳng nói xấu đồng nghiệp", cô nói. Việc cảnh sát quy kết cô phạm tội là "không công bằng", cô nêu quan điểm.

Cô kể, vài ngày sau khi cuộc "buôn chuyện" diễn ra, công an huyện Thiên Đài bất ngờ đến Hàng Châu và đưa cô đi thẩm vấn. Để hợp tác, cô đã mở khóa điện thoại và kể lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện.

Cô giáo này nhớ lại bị thẩm vấn thâu đêm và trở về nhà trong tình trạng kiệt sức. Sáng 24/12/2024, Sở Công an Huyện Thiên Đài gọi điện và yêu cầu cô Lâm ngay lập tức từ Hàng Châu đến huyện Thiên Đài. Tới nơi, cô nhận được thông báo sẽ bị tạm giữ.

Theo quyết định xử phạt hành chính, cảnh sát tin rằng hành vi vi phạm của cô Lâm chủ yếu liên quan đến việc đăng thông tin sai sự thật lên hai nhóm WeChat rồi gửi riêng cho từng cá nhân.

"Thông tin sai sự thật này sau đó đã lan truyền, gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của bị hại", quyết định nêu.

Người phụ trách chính của trường Trung học Cơ sở Thiên Đài chia sẻ rằng sau khi tin đồn bị phát tán, nữ nạn nhân đã ngay lập tức đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc.

Sau sự việc, tâm trạng của giáo viên cũng bị ảnh hưởng rất lớn, và nhà trường cũng đã hết sức hỗ trợ cô. Giáo viên trẻ mới vào nghề và được nhà trường đánh giá làm việc rất năng nổ, hiệu quả.

Vụ án cô Lâm kiện Sở Cảnh sát sẽ được tòa xét xử hôm 24/9 tới.

Hải Thư (Theo The Paper, HK01)