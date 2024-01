Nội thất cao cấp nên mua hàng nhập khẩu hay đặt sản xuất?

Nhược điểm

- Giá cao, một phần do chi phí vận chuyển xuất nhập khẩu. Vì một số hãng lớn thuê nhà máy ở nước thứ ba, việc vận chuyển nhiều chiều sẽ khiến giá tăng cao. - Kích thước lớn, do đa phần nội thất nhập khẩu từ châu Âu, có thể không thoải mái trong sử dụng, hoặc tỷ lệ thiếu hài hòa trong không gian. - Bảo hành, sửa chữa khó hơn do nhà máy ở nước ngoài.