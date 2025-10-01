Nội thành Hà Nội còn hơn 10 điểm ngập

Tối 1/10, 11 điểm ngập ở nội thành Hà Nội đều nằm ngoài lưu vực sông Tô Lịch, nơi chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, lưu vực sông Nhuệ (quận cũ Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông và một phần quận Tây Hồ, huyện Thanh Trì) còn 8 điểm ngập. Đó là đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, khu đô thị Resco, Võ Chí Công.

Tại lưu vực Long Biên (các quận huyện cũ Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, thuộc vùng bắc Hà Nội) còn ba điểm ngập trên các tuyến đường phố Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Ngọc Lâm.

So với sáng nay, số điểm ngập đã giảm 15 và giảm khoảng 70 điểm so với chiều 30/9. Nhà chức trách mới thống kê điểm ngập dài vài chục mét ở đường phố nội thành, điểm ngập quy mô nhỏ, đường ngõ ở khu dân cư chưa được tính. Những điểm ngập ở ngoại thành, như khu đô thị như Nam An Khánh thuộc huyện Hoài Đức cũ, cũng chưa được thống kê.

Đường gom đại lộ Thăng Long bị ngập sáng 1/10. Ảnh: Ngọc Thành

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, sở dĩ nước chưa tiêu thoát hết dù trời không mưa do mực nước các sông, hồ nội đô đang cao. Đến 16h hôm nay, mực nước sông Tô Lịch ở Hoàng Quốc Việt là 4,73 m; Hồ Tây 6,29 m; hồ Hoàn Kiếm 7,85 m (vượt mực nước khống chế là 7,7 m).

Các điểm ngập úng đều nằm ở khu vực hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ. Như tại lưu vực sông Nhuệ, nước mưa chủ yếu tự chảy và phụ thuộc mực nước sông Nhuệ. Tương tự ở lưu vực Long Biên, việc thoát nước phụ thuộc vào mực nước trên hệ thống sông Cầu Bây - Bắc Hưng Hải.

Trong khi đó, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, đặc biệt là trận mưa rất lớn ngày 30/9, mực nước trên sông Nhuệ và Cầu Bây vẫn đang rất cao, nhiều nơi tràn bờ, làm việc thoát nước tại hai lưu vực trên khó khăn.

Nước sông Nhuệ đoạn qua Hà Đông tràn bờ, gây ngập khu dân cư sáng 1/10. Ảnh: Võ Hải

Làm gì giảm ngập?

Trước mắt để xử lý các điểm còn ngập, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đã mở đập Thanh Liệt, hỗ trợ thoát nước cho sông Nhuệ; vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống (Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ) nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.

"Dự kiến việc mở đập Thanh Liệt sẽ giúp thoát nước tại các điểm đang ngập như đường Võ Chí Công, tòa Rose, khu Ciputra, đại lộ thăng Long...), đại diện công ty cho biết.

Về lâu dài, Sở Xây dựng Hà Nội cho hay sẽ nạo vét để tăng khả năng tiêu thoát nước và dung tích chứa của sông Nhuệ, đồng thời tập trung hoàn thành các công trình thoát nước nhằm phát huy công suất trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

Sở cũng đề xuất bổ sung công trình trạm bơm cục bộ giải quyết úng ngập tại các đô thị đã đầu tư xây dựng có cốt địa hình thấp như khu: Linh Đàm, Yên Xá, Văn Phú, Việt Hưng, Geleximco, Dương Nội, An Hưng, Trung Hòa - Nhân Chính...

Tương tự với khu vực Long Biên, Sở sẽ tổ chức nạo vét sông Cầu Bây đáp ứng yêu cầu thoát nước đô thị và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án phục vụ thoát nước như trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh, Phương Trạch.

Để giải quyết triệt để các điểm ngập lâu, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng cần đầu tư hệ thống kỹ thuật thoát nước đồng bộ. Hiện nội thành rộng 313,19 km2, nhưng chỉ khoảng 77,5 km2 thuộc lưu vực sông Tô Lịch được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tương đối đồng bộ, chiếm 24,7%.

Võ Hải