Nội tạng cá có thực sự bổ dưỡng?

Nhiều người cho rằng nên kiêng nội tạng để tránh mỡ máu, song gan và trứng cá lại được xem là ngoại lệ nhờ giá trị dinh dưỡng cao, liệu quan điểm này có đúng? (Hồng, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Đúng là nội tạng động vật thường chứa nhiều chất béo bão hòa, dễ gây mỡ máu và các bệnh tim mạch nên cần hạn chế tiêu thụ. Tuy nhiên, nội tạng cá lại có những đặc điểm riêng biệt. Trong đó, gan và trứng cá được xem là hai bộ phận giàu dinh dưỡng, ít độc tố. Đặc biệt, gan của các loài như cá lồi, cá đuối có vị béo ngậy, được nhiều người sành ăn xem là đặc sản hiếm có. Trứng cá cũng là nguồn cung cấp dồi dào chất béo lành mạnh, nhất là omega-3. Hoạt chất này đã được chứng minh có khả năng ngăn ngừa bệnh tim mạch, đột quỵ, hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp, trầm cảm và giúp cải thiện làn da cho phụ nữ.

Ngược lại, các bộ phận khác như tim, bong bóng và đặc biệt là ruột cá lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dù ruột cá thường được khen là béo, bùi và rất "đưa cơm", nhưng đây là nơi bẩn nhất, chứa nhiều tạp chất. Nếu cá sống trong môi trường ô nhiễm, ruột có thể nhiễm kim loại nặng và độc tố, gây nguy hại cho trẻ nhỏ, người già hoặc người suy giảm miễn dịch. Bên cạnh đó, tuyệt đối không nên ăn mật cá. Nhiều người lầm tưởng mật cá giúp giải độc, bồi bổ nhưng thực tế bộ phận này chứa nhiều độc tố nguy hiểm. Chỉ một lượng nhỏ cũng đủ gây ngộ độc cấp tính, suy gan thận, thậm chí đe dọa tính mạng.

Tóm lại, để tận dụng lợi ích dinh dưỡng và đảm bảo an toàn, bạn nên chọn lọc kỹ loại nội tạng cá khi ăn. Hãy ưu tiên gan, trứng và loại bỏ ruột, mật. Quan trọng nhất, người tiêu dùng cần chọn nguồn cá sạch, chế biến chín kỹ và ăn với lượng vừa phải, tuyệt đối tránh ăn sống hoặc tái để phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng.

Trứng cá giàu omega 3, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Bùi Thủy

PGS TS Nguyễn Duy Thịnh

Nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội