Nội soi tiêu hóa có nên gây mê hay không?

Hai vợ chồng em chuẩn bị đi nội soi tiêu hóa nhưng băn khoăn không biết có nên gây mê hay không, xin bác sĩ tư vấn? (Hồng, 32 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Việc nội soi tiêu hóa gây mê hay không gây mê phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng sức khỏe, mục đích nội soi, mức độ hợp tác, chi phí của bệnh nhân và chỉ định của bác sĩ. Mỗi phương pháp có ưu nhược điểm riêng.

Nội soi tiêu hóa không gây mê có ưu điểm là thực hiện nhanh chóng và đơn giản, bệnh nhân chỉ cần nhịn ăn để nội soi dạ dày và chuẩn bị đại tràng sạch để nội soi đại tràng mà không cần nhịn đủ thời gian như với nội soi có gây mê. Sau khi kết thúc thủ thuật, bệnh nhân có thể ra về luôn. Với những bệnh nhân có bệnh nền tim mạch, hô hấp hoặc người cao tuổi, không gây mê giúp giảm thiểu các rủi ro do thuốc mê, chi phí thực hiện nội soi thường sẽ thấp hơn so với phương pháp có gây mê.

Tuy nhiên, nhược điểm là bệnh nhân sẽ khó chịu, cảm giác nghẹn hoặc buồn nôn, ợ hơi, đau rát cổ họng hoặc thậm chí chảy máu họng sau khi nội soi đường tiêu hóa trên; đau bụng, đầy hơi sau nội soi đường tiêu hóa dưới. Điều này có thể sẽ khiến người bệnh không hợp tác được tốt, dẫn tới thời gian nội soi không thể kéo dài quá lâu, kết hợp thêm tăng nhu động ruột sẽ ảnh hưởng tới quá trình nội soi, việc quan sát phát hiện tổn thương có thể không chính xác như mong muốn.

Bệnh nhân nội soi dạ dày, đại tràng tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Lê Nga

Với nội soi gây mê, bệnh nhân sẽ ngủ suốt quá trình nội soi, không có cảm giác khó chịu. Lúc này, bác sĩ có thể bơm căng hơi và quan sát kỹ lưỡng, phát hiện các tổn thương nhỏ và đánh giá chính xác hơn. Khi cần can thiệp như sinh thiết, cắt polyp hoặc các kỹ thuật chuyên sâu, thời gian soi có thể sẽ kéo dài gây khó chịu cho người bệnh. Do đó khi can thiệp, đặc biệt can thiệp trong thời gian dài thì nội soi có gây mê sẽ phù hợp hơn.

Tuy nhiên, nhược điểm là khi sử dụng thuốc gây mê, một tỷ lệ rất nhỏ bệnh nhân có thể gặp rủi ro không mong muốn là dị ứng với thuốc hoặc ảnh hưởng đến hô hấp tuần hoàn. Vì vậy, nếu bạn có tiền sử dị ứng hoặc bệnh lý mạn tính hoặc các triệu chứng bất thường thì nên báo với bác sĩ trước.

Nhìn chung, nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí và có thể chịu đựng cảm giác khó chịu trong quá trình nội soi, nội soi không gây mê là lựa chọn hợp lý. Còn nếu bạn lo lắng, từng có trải nghiệm không thoải mái hoặc cần một thủ thuật chính xác và sâu hơn thì nội soi có gây mê.

Bác sĩ Trần Đức Cảnh

Phó Trưởng khoa Nội soi và Thăm dò chức năng, Bệnh viện K Trung ương