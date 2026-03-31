Nội soi tiêu hóa cấp độ tế bào lần đầu triển khai tại Việt Nam

Công nghệ nội soi cấp độ tế bào cho phép phát hiện sớm tổn thương vi thể niêm mạc, góp phần nhận diện nguy cơ tiền ung thư tiêu hóa từ giai đoạn đầu.

Ngày 22/3, Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI công bố là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai công nghệ nội soi siêu phóng đại cấp độ tế bào Endocyto 520x tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán sớm bệnh lý tiêu hóa.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ hội thảo khoa học "Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong nội soi tiêu hóa", do Thu Cúc TCI tổ chức, kết hợp Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam dưới sự bảo trợ của Trung tâm Hỗ trợ, Đào tạo liên tục (CSCE) trực thuộc Tổng Hội Y học Việt Nam.

Chủ tọa hội thảo là TTUT. PGS. TS. Bác sĩ Vũ Văn Khiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chuyên gia tiêu hóa tại TCI và PGS. TS. Bác sĩ Dương Quang Huy, Chủ nhiệm bộ môn Nội Tiêu hóa Bệnh viện Quân Y 103. Bên cạnh đó là đội ngũ báo cáo viên trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, hội thảo có sự góp mặt của hơn 100 bác sĩ ở các Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện 198 và nhiều bệnh viện khác, tạo nên diễn đàn trao đổi về xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các kỹ thuật tiên tiến trong nội soi tiêu hóa.

Các đại biểu thảo luận các xu hướng công nghệ hiện đại trong nội soi tiêu hóa tại hội thảo. Ảnh: Thu Cúc TCI

Theo đại diện Thu Cúc TCI, Endocyto 520x là công nghệ nội soi thế hệ mới do Olympus phát triển, cho phép phóng đại hình ảnh lên tới 520 lần - giúp bác sĩ quan sát trực tiếp cấu trúc tế bào và vi mạch niêm mạc ngay trong quá trình nội soi.

Khác với nội soi thông thường, công nghệ nội soi cấp độ tế bào mở rộng khả năng quan sát ở mức vi thể - nơi những thay đổi nhỏ nhất của niêm mạc có thể được nhận diện ngay từ giai đoạn sớm.

Thực tế, gánh nặng bệnh lý tiêu hóa tại Việt Nam ở mức đáng lưu ý. Dữ liệu Globocan 2022 cho thấy ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày lần lượt đứng thứ tư và thứ năm về số ca mắc mới ở cả hai giới. Trong đó, nhiều tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn sớm thường tiến triển âm thầm, gần như không có triệu chứng rõ ràng. Theo NIDDK, phần lớn polyp đại tràng không biểu hiện triệu chứng, trong khi NCI ghi nhận ung thư dạ dày giai đoạn đầu chỉ gây ra những dấu hiệu mơ hồ như đầy bụng, khó tiêu - dễ bị bỏ qua.

Trong bối cảnh đó, phát hiện sớm ngày càng được xem là "chìa khóa" quyết định hiệu quả điều trị. WHO cũng nhấn mạnh rằng chẩn đoán ở giai đoạn sớm giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận điều trị tốt hơn, đồng thời cải thiện tiên lượng và giảm gánh nặng y tế.

Endocyto 520x mở rộng khả năng quan sát từ nội soi thông thường đến nội soi phóng đại và cấp độ tế bào. Ảnh: Thu Cúc TCI

Tại Thu Cúc TCI, Endocyto 520x không phải là một công nghệ đơn lẻ, mà là một mắt xích trong hệ sinh thái nội soi hiện đại đang được đầu tư theo chiều sâu. Theo định hướng triển khai, công nghệ nội soi cấp độ tế bào này được tích hợp cùng các nền tảng hình ảnh như TXI, NBI, RDI, EDOF và trí tuệ nhân tạo (AI) thời gian thực, tạo nên một hệ thống nội soi đa tầng. Trong đó, mỗi công nghệ đảm nhiệm một vai trò: làm rõ cấu trúc niêm mạc, nhận diện vi mạch, nâng cao chất lượng hình ảnh và gợi ý vùng nghi ngờ, qua đó hỗ trợ bác sĩ đánh giá tổn thương chính xác hơn ngay trong quá trình nội soi.

Từ góc độ lâm sàng, cách tiếp cận này không chỉ dừng lại ở việc tăng độ phóng đại, mà hướng tới nâng cao khả năng phát hiện sớm - đặc biệt với những tổn thương nhỏ, phẳng hoặc khó nhận diện bằng phương pháp thông thường.

Ở góc nhìn người bệnh, nội soi cấp độ tế bào được kỳ vọng giúp phát hiện sớm hơn những bất thường dễ bị bỏ sót, từ đó hỗ trợ bác sĩ chủ động theo dõi, định hướng sinh thiết hoặc can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng Endocyto 520x không thay thế xét nghiệm mô bệnh học, mà đóng vai trò bổ sung dữ liệu hình ảnh nhằm nâng cao độ chính xác trong đánh giá tổn thương.

Trong bối cảnh nhiều polyp đại tràng có thể không gây triệu chứng và vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiến triển, việc phát hiện và xử lý sớm thông qua nội soi là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa ung thư. Do đó, giá trị của Endocyto 520x không chỉ nằm ở tính mới về công nghệ, mà ở khả năng mở rộng cơ hội chẩn đoán sớm - yếu tố then chốt giúp cải thiện hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại tại Thu Cúc TCI. Ảnh: Thu Cúc TCI

Theo các chuyên gia, nội soi tiêu hóa dù là phương pháp nền tảng vẫn có nguy cơ bỏ sót tổn thương, đặc biệt là các bất thường nhỏ hoặc nằm ở vị trí khó quan sát. Trong khi đó, việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả điều trị, thậm chí có thể nâng tỷ lệ sống lên tới 90% nếu phát hiện ở giai đoạn sớm.

Hệ thống Endocyto 520x cho phép quan sát và đánh giá tổn thương ở cấp độ tế bào, cung cấp thêm dữ liệu hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư. Công nghệ này góp phần định hướng sinh thiết chính xác hơn, đồng thời giảm nguy cơ bỏ sót các tổn thương nhỏ, phẳng hoặc kín đáo. Khi kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống có thể hỗ trợ nhận diện tổn thương kích thước nhỏ, dưới 5 mm, đồng thời góp phần chuẩn hóa quy trình nội soi và nâng cao độ tin cậy trong chẩn đoán.

Thế Đan