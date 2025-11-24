Nội soi đại tràng có thể phát hiện những bệnh gì?

Nội soi đại tràng có thể tầm soát và phát hiện sớm một số bệnh lý phổ biến như viêm loét đại tràng, chảy máu tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích, polyp, ung thư.

PGS. TS. BS. Nguyễn Quang Duật - Khoa Tiêu hóa và Gan mật, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, cho biết tương tự các kỹ thuật nội soi tiêu hóa khác, nội soi đại tràng sử dụng một ống soi mềm có gắn camera để kiểm tra trực tiếp niêm mạc đại tràng và trực tràng. Đây là phương pháp quan trọng giúp phát hiện và chẩn đoán nhiều bệnh lý đại tràng.

Polyp đại tràng

Polyp đại tràng là những khối u nhỏ phát triển trên niêm mạc đại tràng. Mặc dù hầu hết polyp là lành tính, một số loại polyp có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư nếu không được phát hiện và loại bỏ kịp thời. Nội soi đại tràng không chỉ giúp phát hiện mà còn có thể cắt bỏ polyp ngay trong quá trình nội soi.

Ung thư đại trực tràng

Nội soi đại tràng là phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện ung thư đại trực tràng ở giai đoạn sớm. Thông qua việc quan sát toàn bộ niêm mạc đại tràng, bác sĩ có thể phát hiện các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn đầu, từ đó tăng cơ hội điều trị thành công.

Viêm đại tràng

Viêm đại tràng là tình trạng viêm niêm mạc đại tràng, có thể do nhiễm trùng, bệnh tự miễn hoặc tác nhân khác. Nội soi giúp đánh giá mức độ tổn thương, từ đó đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Bệnh Crohn và viêm loét đại tràng

Đây là hai bệnh viêm ruột mạn tính (IBD), có thể gây tổn thương nghiêm trọng niêm mạc đại tràng. Nội soi đại tràng giúp đánh giá phạm vi tổn thương, mức độ viêm và hỗ trợ theo dõi điều trị.

Chảy máu tiêu hóa

Nội soi đại tràng có thể xác định vị trí và nguyên nhân chảy máu đường tiêu hóa dưới, chẳng hạn như vết loét, viêm hoặc khối u, từ đó giúp bác sĩ can thiệp kịp thời.

Hội chứng ruột kích thích (IBS)

Mặc dù hội chứng ruột kích thích không gây tổn thương niêm mạc đại tràng, nội soi có thể giúp loại trừ các bệnh lý khác có triệu chứng tương tự, như viêm đại tràng, polyp hoặc ung thư đại trực tràng.

Một bệnh nhân nội soi đại tràng tại Bệnh viện Việt Pháp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS Duật cho hiện nay bệnh viện ứng dụng, sử dụng các phương tiện máy móc hiện đại có thể nội soi phóng đại, nhuộm màu, sinh thiết nhuộm... giúp phát hiện sớm bệnh hiệu quả. Bệnh nhân được thăm khám kỹ lưỡng với bác sĩ gây mê trước khi nội soi. Hệ thống phòng nội soi vô trùng, được khử khuẩn kỹ càng sau mỗi bệnh nhân.

Các đối tượng nên nội soi đại tràng định kỳ để tầm soát ung thư và các bệnh lý đường tiêu hóa: Người từ 45 tuổi trở lên. Người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng bởi nếu có người thân mắc bệnh, nguy cơ của bạn cao hơn và có thể cần nội soi sớm hơn, từ 40 tuổi hoặc sớm hơn tùy theo chỉ định của bác sĩ. Người có triệu chứng bất thường như chảy máu trực tràng, thay đổi thói quen đại tiện kéo dài (tiêu chảy hoặc táo bón), đau bụng kéo dài, thiếu máu không rõ nguyên nhân hoặc sụt cân nhanh chóng.

Khoảng cách giữa các lần nội soi phụ thuộc vào nguy cơ và kết quả nội soi trước đó:

- Người không có yếu tố nguy cơ: Nội soi mỗi 5-10 năm/lần nếu kết quả bình thường.

- Người có polyp hoặc yếu tố nguy cơ trung bình: Có thể cần nội soi mỗi 2-3 năm/lần, tùy thuộc vào số lượng và loại polyp.

- Người có tiền sử ung thư đại trực tràng hoặc gia đình có người mắc ung thư đại trực tràng: Cần nội soi mỗi 1-2 năm/lần tùy theo mức độ bệnh và điều trị.

Lê Nga