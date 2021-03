Nỗi sợ khi nghe tiếng Anh

Thầy giáo Quang Nguyen khẳng định rất nhiều người đang sợ nghe tiếng Anh do không thích cảm giác thất bại hay không muốn thua kém bạn bè.

Nếu muốn giao tiếp tiếng Anh, bạn phải nghe. Muốn học phát âm, từ vựng, ngữ pháp, cách diễn đạt thì nghe cũng là một nguồn đầu vào quan trọng. Thế nhưng, rất nhiều người lại ngại, sợ nghe tiếng Anh. Tại sao vậy?

Có nhiều lý do, từ kinh nghiệm của bản thân, Quang thấy có 3 nguyên nhân chính khiến người học dễ "ngại" nghe tiếng Anh.

Lý do hàng đầu là bạn không thích cảm giác thất bại. Tâm lý chung của người luyện nghe là đặt kỳ vọng tương đối cao về bản thân. Do đó, khi nghe không được, bạn sẽ cảm thấy mình thật kém cỏi, và cảm xúc này chẳng dễ chịu chút nào.

Thầy Quang Nguyen hiện là giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội, có 20 năm giảng dạy ngôn ngữ này.

Lý do thứ hai là bạn không muốn "thua bạn kém bè". Mỗi người khi tham gia cộng đồng học đều có "áp lực đồng lứa", và khi thấy người bên cạnh nghe quá tốt, bạn không muốn tỏ ra mình thua kém. Cách dễ dàng nhất là không tham gia luyện nghe nữa. Như vậy, sẽ không ai biết là bạn nghe không được tốt và (bạn nghĩ) chẳng có ai coi thường được mình.

Lý do thứ ba bắt nguồn từ nền giáo dục khoa cử của Việt Nam. Từ nhỏ, chúng ta không được làm quen với việc giao tiếp và sử dụng tiếng Anh. Thay vào đó là các bài kiểm tra. Nếu trong giao tiếp, việc mắc lỗi (try and fail) là đương nhiên, là quá trình tất yếu của việc học ngôn ngữ thì trong bài kiểm tra mắc lỗi đơn giản có nghĩa là điểm kém.

Khi tiếp cận bài nghe với tư tưởng "testing", bạn không được mắc bất kỳ một lỗi nào nếu như không muốn bị mất điểm. Mỗi bài test là một cuộc đua căng thẳng, và bạn cố gắng kiểm soát bài nghe, cố gắng đạt được 100% số điểm.

Trong thực tế thì ngược lại. Điều quan trọng không phải là bạn mắc bao nhiêu lỗi, và không nghe được bao nhiêu từ. Cái bạn cần nhớ là mình học được điều gì từ bài nghe, và bạn đã tiến bộ như thế nào so với ngày hôm qua. Nếu bạn nghĩ "mỗi bài nghe là một bài vui", nơi bạn sẽ học được một thứ gì đó, thay vì sợ "mắc lỗi" và "bị trừ điểm", chẳng mấy chốc mà bạn sẽ thành một "cao thủ".

Cuối cùng, Quang muốn nhắn nhủ với các bạn, tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của bạn và việc mắc lỗi là bình thường, đương nhiên. Người mắc nhiều lỗi nhất chính là người giỏi nhất vì chính qua việc mắc lỗi bạn mới học được nhiều điều mới. Và cách duy nhất để không mắc lỗi là chẳng làm gì cả.

Nghe tiếng Anh là chặng đường gian nan và dài hơi, vậy nên hãy đeo tai nghe lên và tận hưởng những điều thú vị mà bạn học được hàng ngày. Đó là con đường ngắn nhất và duy nhất để làm chủ được nghe - kỹ năng "đáng sợ" nhất với nhiều người học tiếng Anh.

Quang Nguyen