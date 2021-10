Nỗi sợ của những cô gái sống một mình

Trung QuốcĐây là năm thứ ba Lý Tư Bắc sống một mình nhưng gần đây cô nghĩ đến việc sắm một cây cung để phòng thân.

So với dao, tác dụng của cung hơi mơ hồ. "Trước nó được coi như đồ chơi trẻ em, nhưng nếu biết sử dụng lại là vũ khí sát thương tầm xa khi bị đe dọa", Lý nói.

Cách đây mấy ngày, Lý thấy hai người đàn ông lượn lờ ngoài cửa. Vào đêm muộn khi ở nhà một mình, cô nghe tiếng nói vọng vào từ hành lang. Từ mắt soi cửa, Lý nhìn thấy hai người đàn ông đang uống rượu và trò chuyện.

Cửa chống trộm tương đối lỏng lẻo nhưng cô vẫn vặn chốt để ngăn chặn sự đột nhập từ bên ngoài. Hai người đàn ông thấy cánh cửa rung rung nên tỏ ra cáu kỉnh, vứt mạnh chiếc cốc xuống chân rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, cô phát hiện chất lỏng bị ném tối hôm trước là một thứ nước kích dục. "Tôi nhận ra rằng, nhiều vụ án gần đây đặc biệt nhắm vào phụ nữ sống một mình", Lý nói.

Cổng vào khu nhà của Lý Tư Bắc ở ngoại thành Bắc Kinh, không có ai kiểm soát. Phía trước khu nhà là một cánh đồng rộng lớn, thưa vắng người. Ảnh: qq.

Lý Tư Bắc sống gần vành đai 6 phía Đông Bắc Kinh. Tuy xa trung tâm nhưng cuộc sống ở đây khá thuận tiện. Thời điểm mới thuê căn hộ 70m2 ở tầng một, Lý tự hào nói với bạn bè: "Đây là nơi tôi có được cuộc sống chất lượng cao nhất với chi phí thấp nhất".

Nhưng Lý phát hiện ra, lối ra vào khu nhà không có ai kiểm soát. Nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn, Lý đến phòng bảo vệ hỏi số điện thoại khẩn cấp. Nhân viên bảo vệ trả lời: "Ở đây nếu gặp vấn đề gì, phải gọi cảnh sát trước khi ai đó có thể giúp bạn".

Người này cũng an ủi Lý rằng, kể từ khi khu nhà đón người đến ở, chưa có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Ông khuyên cô nên che chắn cửa sổ bằng rèm dày, vừa chặn những ánh mắt tò mò bên ngoài, vừa cản ánh sáng tốt.

Đồng nghiệp cũ của Lý là Ganny cũng thuê một căn hộ tầng một cách Lý không xa. Cô gái này cũng đang phải trải nghiệm những gì Lý từng lo lắng. "Khoảng mười một giờ đêm, tôi thấy phía ngoài cửa sổ có gì đang chuyển động. Mất vài giây để trấn tĩnh, khi quan sát kỹ hơn, tôi nhìn thấy một bàn tay đang lặng lẽ vén rèm", Ganny nhớ lại.

Tiếng hét thất thanh của cô gái đã khiến bàn tay rụt lại. Ganny ngay lập tức gọi cảnh sát và thu được những dấu chân trên bức tường ngoài cửa sổ. Điều này có nghĩa, có người cố tình đột nhập. Khi trở về từ đồn cảnh sát, cô lại không thể mở được cửa chính.

Cảnh sát một lần nữa xuất hiện và phá cửa. Trong nhà mọi thứ đều bị đảo lộn nhưng không mất thứ gì. Khi Ganny ra ngoài, người nào đó đã trèo qua cửa sổ và khóa cửa từ bên trong, dường như để trả đũa chủ nhà. Điều này khiến cô gái càng thêm hoảng hốt: "Nếu chỉ ăn trộm có thể bỏ đi với một thứ giá trị nào đó, nhưng lại không mất gì, mục đích của đối tượng là gì?", cô lo lắng hỏi cảnh sát, nhưng không nhận được câu trả lời.

Lúc đó khoảng 24h, một người bạn gợi ý Ganny nên đến nhà người này trú tạm nhưng cô vẫn hoảng loạn: "Tôi không dám ra ngoài, tôi không thấy ở đâu an toàn nữa". Tối đó, cô gái 27 tuổi đẩy cả giá sách chắn ngang cửa sổ, còn ghế sofa chắn ngang cửa ra vào. Bản thân cô ngồi trên giường cả đêm, không dám tắt đèn cũng không dám đi ngủ.

Ngày hôm sau, Ganny chi mạnh tay để thay khóa cửa chống trộm. Hết hạn thuê, cô cũng nhanh chóng chuyển nhà.

Nhiều cô gái độc thân tại Trung Quốc lựa chọn sống một mình. Nhiều người trong số này thường bị quấy rối bởi những kẻ biến thái. Ảnh minh họa: qq

Lý và Ganny là một trong hàng chục triệu người trẻ Trung Quốc lựa chọn sống một mình. Không ít người, đặc biệt là phụ nữ, lo lắng vì bị quấy rối, đe dọa bởi những kẻ biến thái. Theo dữ liệu khảo sát do Cục thống kê quốc gia nước này công bố năm 2021, Trung Quốc có gần 90 triệu người độc thân năm 2019, gấp 1,5 lần năm 2000.

Phần lớn lý do mà những người độc thân đưa ra để lý giải cho việc sống một mình là "cảm giác tự do hoàn toàn".

"Tôi không thể sống chung với người khác do bất đồng quan điểm, cãi vã, cũng chẳng tìm được người đáng tin cậy", Lý Tư Bắc nói. Tuy nhiên cô gái này cũng thừa nhận, phụ nữ sống một mình phải âm thầm chịu đựng những bất an đến từ bên ngoài.

Để cố gắng giảm thiểu rủi ro khi sống một mình, Dương Tây, một nhà biên kịch ở Thượng Hải thậm chí không bao giờ cho shipper địa chỉ nhà mình. Nếu lấy hàng cô chỉ cho địa chỉ cơ quan hoặc một nơi cách nhà vài trăm mét.

Dương Tây sống một mình và quen làm việc vào ban đêm. Một đêm khi đang viết kịch bản ở nhà, cô nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh. Kiểm tra kỹ, cô phát hiện nước rò rỉ từ đường ống thoát nước của bồn rửa mặt. Cô không muốn gọi thợ vào ban đêm và để lộ đang sống một mình, nên phải thức trắng đêm hứng nước.

Lý Tư Bắc không cẩn trọng như Dương Tây, nhưng cô cũng dần tìm hiểu những kỹ năng khi phải sống một mình.

Cô dán áp phích phim kinh dị khắp nơi trong nhà, hy vọng sẽ "làm cho kẻ xấu sợ hãi" bằng cách này, mặt khác cũng muốn bản thân quen với nỗi sợ hãi. Lý đã chi hơn một nghìn tệ mua hệ thống báo động tiên tiến nhất, đồng thời đặt một đôi dép nam cỡ lớn trước cửa nhà. Ở hộp thư phía ngoài cửa, thay vì để tên mình, cô thay thế tên người nhận là nam giới.

Sau khi tham khảo các trang bán hàng trực tuyến, Lý phát hiện có nhiều bất cập trong việc sử dụng cung tên để tự vệ ở nhà. Một là độ chính xác của việc bắn, hai là khi giương cung cần có đủ không gian và khoảng cách. Khi nguy hiểm xảy ra, con người khó đủ điều kiện chuẩn bị chu đáo như vậy.

Vì vậy Lý định mua thuốc xịt hơi cay, nhưng theo quy định, để sở hữu cô phải được sự chấp thuận của công an. Trước đây Lý cũng muốn học võ. Nhưng sau khi xem những bài hướng dẫn trên mạng phân tích sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ, cô hiểu rằng, những người tập luyện không chuyên dễ bị thương khi đối đầu với đối tượng xấu do cố chấp. Nghe vậy Lý lại do dự.

Một bức tranh kinh dị Lý Tư Bắc treo trong nhà của mình, mục đích để dọa kẻ đột nhập bất hợp pháp, mặt khác để cô làm quen với nỗi sợ hãi. Ảnh: qq

Gần đây cô gái này tham gia một diễn đàn dành cho phụ nữ sống một mình trên mạng xã hội Douban với hàng chục nghìn thành viên. Trên diễn đàn này, rất nhiều lời khuyên mọi người dành cho nhau.

"Cần tắt chức năng định vị ảnh trong điện thoại, không đánh dấu vị trí gần nhà hoặc công ty trong các bài đăng trên mạng xã hội để tránh kẻ xấu lần theo dấu vết. Trong trường hợp gọi xe dịch vụ để về nhà vào đêm muộn, bạn nên gửi biển số xe cho một người bạn nào đó, thường xuyên thông báo tình trạng an toàn của mình.", mọi người khuyên.

Lý nói, thấy khó thực hiện những việc này, nhưng sau khi trải qua cơ số chuyện vì phải sống một mình, cô thở dài: "Nếu không thực hiện, liệu tôi có an toàn?"

Vy Trang (Theo qq)