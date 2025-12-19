Nỗi phẫn nộ khiến 4 nghị sĩ Cộng hòa 'phá rào' để ủng hộ đảng Dân chủ về Obamacare

4 nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật của đảng Dân chủ, sau khi phe này mất quá nhiều thời gian mà chưa thể cải cách chương trình Obamacare.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Lawler, bang New York, cùng ba đồng nghiệp bang Pennsylvania là Brian Fitzpatrick, Rob Bresnahan và Ryan Mackenzie, ngày 17/12 đã ký vào một kiến nghị do lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries đề xuất. Động thái giúp kiến nghị hội đủ 218 phiếu, vượt mức quá bán cần thiết, buộc Hạ viện phải đưa dự luật gia hạn trợ cấp cho Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Giá phải chăng (ACA) do đảng Dân chủ soạn thảo ra bỏ phiếu.

Nhóm nghị sĩ Cộng hòa cho biết họ quyết định "phá rào" sau khi các lãnh đạo phe này tại Hạ viện chặn bỏ phiếu đối với những biện pháp thỏa hiệp liên quan gia hạn trợ cấp ACA, khẳng định nhu cầu của cử tri tại khu vực họ đại diện đang rất cấp bách.

"Tôi cảm thấy phẫn nộ thay người dân Mỹ. Điều này thực sự lố bịch", ông Lawler nói. "Mọi người đều có trách nhiệm phải nỗ lực vì cử tri tại khu vực mà họ đại diện".

Từ trái sang, 4 nghị sĩ Cộng hòa Ryan Mackenzie, Mike Lawler, Rob Bresnahan và Brian Fitzpatrick đã ký vào kiến nghị của phe Dân chủ. Ảnh: The Hill

ACA, hay còn gọi là Obamacare, được tổng thống Barack Obama, đảng Dân chủ, ký ban hành năm 2010. Đạo luật giúp hàng chục triệu người thu nhập thấp ở Mỹ được tiếp cận bảo hiểm y tế, nhưng vấn đề trợ cấp cho chương trình đã trở thành tiêu điểm đối đầu mỗi khi lưỡng đảng soạn thảo ngân sách liên bang.

Các khoản trợ cấp cho ACA dự kiến hết hạn vào cuối năm nay. Đảng Dân chủ muốn tiếp tục duy trì ACA, trong khi hầu hết phe bảo thủ đều cho rằng các khoản trợ cấp này không còn cần thiết, vì chương trình chỉ phục vụ cho khoảng 7% dân số Mỹ, con số tương đối nhỏ, và dễ bị gian lận.

Bất đồng về ACA khiến chính phủ Mỹ vừa trải qua đợt đóng cửa lâu nhất trong lịch sử, trước khi 8 thượng nghị sĩ Dân chủ chấp thuận nhượng bộ để quốc hội thông qua ngân sách ngắn hạn. Ngân sách ngắn hạn cho phép chính phủ Mỹ hoạt động đến ngày 30/1/2026, trong thời gian lưỡng đảng tiếp tục tháo gỡ bế tắc.

Do chưa tìm được giải pháp dung hòa, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang chọn đứng về phía số đông bảo thủ. Ông Johnson ngày 12/12 đưa ra dự luật Hạ chi phí chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ người Mỹ không bao gồm gia hạn trợ cấp, cho phép các doanh nghiệp nhỏ liên kết với nhau để mua bảo hiểm y tế, giảm phí cho người thu nhập thấp, siết quản lý thuốc kê đơn. Dự luật cho phép Hạ viện có thể tổ chức một cuộc bỏ phiếu riêng về gia hạn trợ cấp.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính dự luật sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách liên bang 35,6 tỷ USD trong 10 năm, giảm phí bảo hiểm khoảng 11%, nhưng cũng sẽ khiến khoảng 100.000 người mất khả năng tiếp cận bảo hiểm y tế mỗi năm.

Chủ tịch Johnson cũng tìm cách thỏa hiệp với phe ôn hòa, bởi họ có vai trò quan trọng trong việc duy trì thế đa số sít sao của đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Ông đã trao đổi với phe này suốt chiều 16/12, và đưa ra thêm một số đề xuất dựa trên góp ý của họ.

Tuy nhiên, tất cả điều chỉnh này bị Ủy ban Quy tắc Hạ viện bác bỏ tối cùng ngày. "Chúng tôi đã cố thiết lập một 'van xả áp lực', nhưng không thành", ông Johnson nói.

Diễn biến này thúc đẩy phe ôn hòa trong đảng Cộng hòa phá rào. 4 nghị sĩ Lawler, Fitzpatrick, Bresnahan và Mackenzie ký vào kiến nghị của đảng Dân chủ trong sáng 17/12. Họ đều đại diện cho các khu vực bầu cử dao động, đồng nghĩa có nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 nếu làm mất lòng cử tri.

Kiến nghị của đảng Dân chủ đã nhận được toàn bộ chữ ký của 214 nghị sĩ phe này tại Hạ viện, trước khi bà Mikie Sherrill từ chức vì đắc cử thống đốc New Jersey. Cùng với 4 chữ ký từ phe Cộng hòa, kiến nghị đã hội đủ mức quá bán, để buộc Hạ viện phải tổ chức bỏ phiếu về dự luật trợ cấp ACA thêm ba năm của phe Dân chủ, bất kể ông Johnson có muốn hay không.

"Với tôi, gia hạn ba năm không phải lựa chọn lý tưởng, nhưng không thể không làm gì", ông Lawler nói.

Fitzpatrick cho biết ông buộc phải hành động vì các lãnh đạo Cộng hòa từ chối thỏa hiệp, dù ông đã đóng góp hàng loạt ý tưởng và sửa đổi "suốt nhiều tháng".

"Họ lần lượt bác bỏ từng góp ý. Tôi nhấn mạnh rằng điều duy nhất tệ hơn việc gia hạn trợ cấp ACA thêm ba năm là để nó hết hạn hoàn toàn mà không có sự chuyển tiếp nào. Thật không may, các lãnh đạo Hạ viện đã gây ra kết cục hiện tại", nghị sĩ Fitzpatrick nói.

Theo quy định, một dự luật được thúc đẩy bằng kiến nghị chỉ được đưa ra bỏ phiếu sau 7 ngày làm việc. Do đó, dự luật sẽ được bỏ phiếu vào tháng 1/2026, bởi sau ngày làm việc 18/12, các nghị sĩ sẽ nghỉ lễ hai tuần.

Tuy nhiên, ngay cả khi nhận đủ 218 phiếu để vượt qua Hạ viện, triển vọng dự luật của đảng Dân chủ tại Thượng viện cũng rất u ám. Đảng Cộng hòa đang kiểm soát Thượng viện với số ghế 53-47 và các thượng nghị sĩ phe này đều muốn cải cách toàn diện ACA, thay vì chỉ gia hạn trợ cấp.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tại Washington ngày 16/12. Ảnh: AFP

Hành động của nhóm nghị sĩ Cộng hòa phơi bày thêm rạn nứt nội bộ, khi cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 ngày càng đến gần. Nó cũng cho thấy ông Johnson gặp trở ngại thế nào trong nỗ lực duy trì thế đa số sít sao của đảng Cộng hòa tại Hạ viện để nghị trình bảo thủ không bị làm chệch hướng.

Đây là lần thứ 4 trong năm nay các nghị sĩ Cộng hòa bất mãn bắt tay với phe Dân chủ để bác bỏ vai trò điều phối của Chủ tịch Hạ viện. Hồi tháng 11, một nhóm nhỏ nghị sĩ Cộng hòa hành động tương tự để buộc Hạ viện phải bỏ phiếu về dự luật yêu cầu chính phủ Mỹ công bố toàn bộ hồ sơ liên quan tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Dự luật sau đó được Hạ viện thông qua với số phiếu 427-1, nhanh chóng vượt qua Thượng viện và được Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Chủ tịch Hạ viện bác bỏ các đồn đoán, nhấn mạnh những sự phá rào như vậy là điều hoàn toàn có thể lường trước.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục trao đổi tích cực", ông Johnson trả lời báo giới. "Tôi chưa mất kiểm soát Hạ viện.

Như Tâm (Theo WSJ, Washington Post, ABC News)