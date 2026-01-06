'Nỗi oan ức của người lái xe đúng luật vẫn thiệt mạng'

Lái xe con giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường nhưng vẫn bị xe đầu kéo đè lên và tử vong.

'Những người đi đúng luật vẫn thiệt mạng' Video: CTV

Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải xảy ra hôm 5/1 tại quốc lộ 47B, Thanh Hóa, khiến một xe bị lật và đè bẹp xe con khiến lái xe thiệt mạng cho thấy một thực tế đáng lo ngại trên đường bộ Việt Nam - người tuân thủ pháp luật giao thông vẫn có thể trở thành nạn nhân vì sự cẩu thả, coi thường an toàn của người khác.

Theo hình ảnh từ video, xe con đang lưu thông đúng phần đường, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Khi đến khu vực lối mở dải phân cách, hai xe đầu kéo từ hai hướng ngược chiều cùng lúc di chuyển với tốc độ cao để chuyển hướng. Va chạm giữa hai xe đầu kéo khiến một chiếc mất lái, lật ngang và trượt dài, đè bẹp xe con đang đi đúng luật. Lái xe tử vong tại chỗ, không có cơ hội tránh né.

Ngoài mức độ nghiêm trọng của tai nạn điều đáng nói là ở chỗ nạn nhân không hề có lỗi. Họ không phóng nhanh, không lấn làn, không vượt ẩu, không đi sai phần đường. Họ làm đúng mọi quy định được khuyến cáo giữ khoảng cách, đi đúng làn, đúng tốc độ. Nhưng chừng đó là chưa đủ để bảo vệ mạng sống, khi chỉ cần một hành vi liều lĩnh từ phương tiện khác, hậu quả có thể trở nên không thể cứu vãn.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được nhà chức trách xác định, do lái xe ôtô tải chuyển hướng không đúng quy định, xe đầu kéo không giảm tốc độ khiến tai nạn xảy ra.

Tai nạn trên đường không chỉ là câu chuyện của cá nhân người lái, mà là sự tương tác giữa nhiều phương tiện. Một người đi sai có thể gây nguy hiểm cho hàng chục người khác. Với xe đầu kéo, loại phương tiện có trọng lượng lớn, quán tính cao và khả năng gây sát thương cực lớn nên yêu cầu về ý thức và kỷ luật càng phải được đặt ở mức cao nhất.

Hành vi phóng nhanh qua ngã ba, ngã tư, không giảm tốc độ là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Lối mở dải phân cách vốn là điểm xung đột giao thông, nơi mọi phương tiện buộc phải giảm tốc, nhường đường và đặt an toàn lên hàng đầu. Việc xe đầu kéo lao nhanh không chỉ thể hiện sự thiếu kỹ năng mà còn cho thấy tâm lý coi thường rủi ro, coi thường sinh mạng của người khác.

Trong nhiều vụ tai nạn tương tự, người tử vong thường là người yếu thế hơn như xe con, xe máy, hoặc người đi bộ. Những phương tiện lớn, dù gây ra hậu quả nghiêm trọng, không ít trường hợp tài xế vẫn an toàn, thậm chí chỉ bị xây xát nhẹ. Sự bất công này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của những người cầm lái phương tiện có khả năng gây sát thương cao.

Vụ tai nạn này một lần nữa đặt ra yêu cầu phải siết chặt hơn nữa việc quản lý và đào tạo tài xế xe tải nặng. Không chỉ dừng lại ở bằng lái hay số giờ học sa hình, mà cần chú trọng đến đào tạo ý thức, trách nhiệm và hậu quả pháp lý nếu vi phạm. Bên cạnh đó, việc tăng cường giám sát tốc độ, xử phạt nghiêm các hành vi chuyển hướng nguy hiểm tại lối mở, nút giao cần được thực hiện quyết liệt hơn, thay vì chỉ xử lý sau khi tai nạn đã xảy ra.

Khi những người đi đúng luật vẫn thiệt mạng, vấn đề không còn là cá nhân nữa. Nếu không chấn chỉnh hành vi lái xe nguy hiểm, không đề cao trách nhiệm của người cầm lái phương tiện lớn, thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo dù đã làm đúng mọi quy định.

Độc giả Vũ Vũ