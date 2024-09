Nơi nóng nhất Trái Đất trải qua mùa hè lịch sử

MỹCơ quan Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) hôm 5/9 xác nhận, Thung lũng Chết trải qua mùa hè khí tượng (tháng 6 - 8) nóng nhất từng ghi nhận.

Khách tham quan trải nghiệm nhiệt kế kỹ thuật số bên ngoài Trung tâm Du khách Furance Creek. Ảnh: NPS J Jurado

Nhiệt độ trung bình 24 giờ trong tháng 6 - 8/2024 tại công viên quốc gia Thung lũng Chết, nơi nóng nhất hành tinh, là 40,3 độ C. Con số này vượt qua kỷ lục trước đó là 40,1 độ C, được thiết lập vào năm 2021 và 2018, theo NPS.

Đáng chú ý nhất là tháng 7 với mức nhiệt lên tới 54 độ C, cao nhất trong mùa hè năm nay. Mức nhiệt này được ghi nhận tại một trạm thời tiết ở khu vực Furnace Creek của Thung lũng Chết, nơi nhiệt độ cao nhất thế giới được ghi nhận là khoảng 56,8 độ C vào năm 1913.

Tháng 7/2024 có thể không đạt đến kỷ lục đó, nhưng xét cả tháng, đây lại là tháng nóng nhất trong lịch sử công viên. Trong suốt tháng này, thời tiết nắng nóng gần như không dịu bớt. Chỉ có 7 ngày nhiệt độ không đạt ít nhất 48,9 độ C, trong khi có tới 9 ngày liên tiếp nhiệt độ đạt 51,7 độ C.

Trong khi sức nóng ban ngày xuyên suốt những tháng hè góp phần tạo nên kỷ lục mới, việc nhiệt độ ban đêm không giảm đáng kể cũng đóng vai trò nhất định. "Nhiệt độ thấp trung bình là 33,3 độ C, nghĩa là ban đêm dịu bớt không đáng kể. Từ ngày 1/6 - 31/8, nhiệt độ chỉ giảm xuống dưới 26,7 độ C 5 lần và có 9 ngày nhiệt độ ban đêm không xuống dưới 37,8 độ C", NPS cho biết.

Nắng nóng hè năm nay cũng mang đến hàng loạt sự cố. Tháng 7, một nhóm người đi xe máy gần vùng trũng Badwater trong công viên đã gặp vấn đề sức khỏe. Hai thành viên trong nhóm ốm nặng, một người tử vong và người kia được đưa đến bệnh viện để nhận sự chăm sóc y tế tốt hơn.

Với nhiệt độ dự kiến tiếp tục đạt ít nhất 37,8 độ C trong suốt tháng 9 và đầu tháng 10, công viên vẫn đưa ra cảnh báo về nhiệt độ cao với khách tham quan. "Dự kiến nhiệt độ cao từ 38 độ C đến 54 độ C. Xin hãy giảm thời gian ở ngoài trời nóng. Không đi bộ đường dài sau 10 giờ sáng. Uống nhiều nước", cảnh báo nêu rõ. Ngoài ra, công viên cũng khuyến nghị mọi người đội mũ và dùng kem chống nắng, duy trì khoảng cách tối đa 10 phút đi bộ với một phương tiện có điều hòa nhiệt độ.

Thu Thảo (Theo IFL Science)