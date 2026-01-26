Điều bất ngờ khi công ty tôi tăng tiền ăn trưa cho nhân viên lên 50 nghìn đồng

Người lao động ít mệt mỏi hơn vào buổi chiều, số ca nghỉ ốm giảm, tinh thần làm việc ổn định hơn.

Trong nhiều năm, quy định giới hạn tiền ăn trưa cho người lao động ở mức 730.000 đồng mỗi tháng từng được xem là một "chuẩn an toàn" để doanh nghiệp tránh rủi ro về thuế. Tuy nhiên trên thực tế, chính giới hạn này đã vô tình kìm hãm nỗ lực cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe cho người lao động, những người trực tiếp tạo ra giá trị cho nền kinh tế.



Tại công ty chúng tôi, khi quy định giới hạn này được bãi bỏ, ban lãnh đạo đã quyết định mạnh dạn nâng mức suất ăn trưa lên 50.000 đồng một suất. Với 26 ngày công mỗi tháng, chi phí ăn trưa cho mỗi công nhân vào khoảng 1,3 triệu đồng một tháng cao gần gấp đôi mức trước đây.



Kết quả mang lại rõ ràng hơn chúng tôi kỳ vọng. Trước kia, do lo ngại vượt trần và rủi ro bị truy thu, suất ăn trưa của người lao động chủ yếu là cơm, ít thịt, ít rau, gần như không có trái cây hay thực phẩm giàu đạm.

Dù rất thương công nhân, doanh nghiệp vẫn phải dè dặt, bởi chỉ một sai sót nhỏ trong chính sách phúc lợi cũng có thể trở thành vấn đề lớn khi quyết toán thuế.



Khi mức trần bị bãi bỏ, bài toán không còn là "có được chi hay không", mà là chi thế nào cho hiệu quả. Với suất ăn 50.000 đồng, bữa trưa của người lao động đã có thêm thịt cá đầy đủ hơn, rau xanh đa dạng hơn, và quan trọng nhất là đảm bảo lượng protein cần thiết để duy trì cơ bắp, phục hồi sức khỏe sau giờ lao động.



Chỉ sau một thời gian ngắn, những thay đổi tích cực đã thể hiện rõ, người lao động ít mệt mỏi hơn vào buổi chiều, số ca nghỉ ốm giảm, tinh thần làm việc ổn định hơn. Năng suất lao động cũng được cải thiện theo cách rất tự nhiên, không cần áp lực hay khẩu hiệu.



Thực tế cho thấy, bữa trưa có ý nghĩa đặc biệt với người lao động phổ thông. Nhiều công nhân hiện nay ăn sáng rất đơn giản, thậm chí bỏ bữa để tiết kiệm chi phí. Buổi tối, họ lại phải ưu tiên chăm sóc cha mẹ già, con nhỏ, nên bữa ăn cũng chưa thực sự đầy đủ. Nếu bữa trưa - bữa ăn quan trọng nhất trong ngày làm việc - tiếp tục nghèo dinh dưỡng, thì việc suy giảm sức khỏe là điều khó tránh khỏi.



Chính vì vậy, chúng tôi đang cân nhắc tiếp tục nâng cao chất lượng suất ăn trưa trong thời gian tới, không chỉ dừng ở mức no, mà hướng tới ăn đủ, ăn lành mạnh. Đây không phải là chi phí lãng phí, mà là khoản đầu tư trực tiếp cho con người, và cũng là khoản đầu tư sinh lợi lâu dài cho doanh nghiệp.



Khi người lao động được ăn uống đầy đủ, sức khỏe được cải thiện, thì năng suất và sự gắn bó với doanh nghiệp cũng tăng lên. Đó là mối quan hệ hai chiều, rất thực tế, không cần lý luận phức tạp.



Có lẽ đã đến lúc chúng ta nhìn các chính sách phúc lợi lao động không chỉ dưới góc độ chi phí hay quản lý rủi ro, mà như một nền tảng cho phát triển bền vững, bắt đầu từ những điều rất cơ bản, như một bữa trưa đủ chất.

Trước đây, Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH quy định: "Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng". Quy định này từng được nhiều doanh nghiệp và tổ chức công đoàn lấy làm căn cứ khi xây dựng chính sách phúc lợi cho người lao động.

Quang Tan