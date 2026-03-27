Nỗi lo Pop Mart quá phụ thuộc vào Labubu

Doanh thu Pop Mart tăng 185% năm 2025 nhưng giới đầu tư vẫn lo tính bền vững vì quá phụ thuộc vào mẫu búp bê Labubu.

Nhà sản xuất đồ chơi Pop Mart (Trung Quốc) ngày 25/3 công bố doanh thu năm 2025 đạt 37,1 tỷ nhân dân tệ (5,4 tỷ USD), tăng 185% so với 2024. Lợi nhuận tăng đến 300%, đạt 12,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD).

Bất chấp kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, cổ phiếu Pop Mart trên sàn Hong Kong giảm gần 23% trong ngày. Đến phiên 26/3, mã này tiếp tục lao dốc gần 10,5%. Tính từ đầu năm, giá cổ phiếu Pop Mart bốc hơi gần 22%.

Nhà phân tích Jeff Zhang của Morningstar cho biết tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Pop Mart thấp hơn dự báo chung của giới phân tích, đặc biệt là chậm lại rõ rệt trong quý IV. Diễn biến khiến các nhà đầu tư lo ngại về tính bền vững của các thương hiệu sở hữu trí tuệ chủ lực.

"Việc giảm tỷ lệ chi trả cổ tức xuống 25% trong năm 2025 từ mức 35% năm 2024 cũng là một điểm tiêu cực", Zhang nói thêm.

Đặc biệt, việc Pop Mart phụ thuộc vào Labubu có thể là một phần nguyên nhân khiến giá cổ phiếu đi xuống, theo Zhang. Ông chỉ ra khoảng 38% doanh thu của Pop Mart đến từ bộ sưu tập búp bê "The Monsters", nổi bật với mẫu Labubu.

Búp bê Labubu tại một cửa hàng Pop Mart ở Bangkok, Thái Lan ngày 22/3. Ảnh: Reuters

Lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, Labubu là sáng tạo của họa sĩ kiêm nhà văn Kasing Lung, người Hong Kong và lớn lên ở Hà Lan. Nó có hình dáng quái vật nhỏ tai dài, răng nhọn và nụ cười tinh quái, nằm trong sách tranh "The Monsters Trilogy", xuất bản năm 2015.

Từ hình tượng này, Pop Mart sản xuất ra búp bê Labubu. Nó trở nên nổi tiếng toàn thế giới từ 2024 nhờ mạng xã hội và xuất hiện trên túi xách của nhiều người nổi tiếng. Trào lưu Labubu tạo nên nhu cầu lớn, với hàng dài người xếp hàng tại các cửa hàng Pop Mart ở nhiều thành phố khắp thế giới. Giới hâm mộ và sưu tầm Labubu đua nhau săn lùng những phiên bản giới hạn hoặc mới nhất.

Nhờ làn sóng nhu cầu toàn cầu, bộ sưu tập The Monsters, Molly và Crybaby, Pop Mart từ nhà bán lẻ "blind box" (hộp mù) nội địa thành một trong những thương hiệu tiêu dùng được chú ý nhất tại Trung Quốc.

Từ đó, họ mở rộng ra thị trường quốc tế. Đến năm ngoái, Labubu giúp thúc đẩy giá cổ phiếu Pop Mart tăng 64%, đưa giá trị thị trường công ty vượt qua các hãng đồ chơi lâu đời như Hasbro, Mattel và Sanrio.

Theo Jeff Zhang, cơn sốt Labubu có lẽ "vẫn chưa kết thúc", nhưng việc Pop Mart quá phụ thuộc vào búp bê này khiến giới đầu tư dè dặt. "Mối lo ngại lớn nhất của thị trường vẫn nằm ở triển vọng tăng trưởng lợi nhuận", ông nói.

Đồng quan điểm, Gary Ng, nhà kinh tế cấp cao tại ngân hàng Natixis (Pháp) cho rằng "sự nổi tiếng của Labubu là một thành công lớn. "Tuy nhiên, đang có mối lo ngại rằng không có động lực tăng trưởng thứ hai", ông cho biết.

Các loại búp bê nổi tiếng khác của Pop Mart còn có Molly và Skullpanda. Nhưng nếu đà tăng trưởng của Labubu và các sản phẩm liên quan chững lại, nó có thể trở thành "rủi ro tập trung" làm ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, theo Gary.

Chủ tịch kiêm CEO Pop Mart Wang Ning tìm cách xoa dịu nỗi lo của nhà đầu tư. Ông thừa nhận mọi người đã bày tỏ quan ngại về tương lai Labubu, rằng liệu nó chỉ là một trào lưu nhất thời và sẽ có những biến động nhu cầu lớn hay không.

"Nhưng dựa trên những quan sát, chúng tôi rất vui mừng khi thấy rằng Labubu đang trở thành một phần lối sống của nhiều người. Chúng tôi có kỳ vọng và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai của nó", ông Wang khẳng định.

Pop Mart đồng thời triển khai những nỗ lực mới, cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, bao gồm cả thiết bị gia dụng dự kiến ra mắt vào tháng tới. Việc mở rộng công viên giải trí tại Bắc Kinh đang đúng tiến độ, dự kiến khai trương hè này.

Mới tuần trước, hãng công bố hợp tác Sony Pictures Entertainment trong một bộ phim mới, với sự góp mặt của Labubu. Theo Reuters, động thái cho thấy quyết tâm của Pop Mart trong việc biến Labubu từ hiện tượng mạng thành thương hiệu giải trí có tầm ảnh hưởng quốc tế rộng lớn.

Pop Mart thừa nhận học hỏi chiến lược của Disney, tức đa dạng hóa doanh thu từ các tài sản trí tuệ nổi tiếng. Theo đó, họ tham vọng đưa Labubu và các búp bê khác lấn sân sang lĩnh vực nội dung, giải trí, công viên giải trí và các mặt hàng khác.

Ông Jeff Zhang nhận xét hợp tác với Sony Pictures là cột mốc trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu của Pop Mart. "Với sự nổi tiếng toàn cầu của Labubu, bộ phim có khả năng sẽ làm tăng doanh thu bản quyền của Pop Mart. Nhưng chúng tôi không kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến định giá cổ phiếu Pop Mart", ông nói.

Ngoài lấn sân điện ảnh, Pop Mart đang tiếp tục mở rộng mạng lưới sản xuất, phân phối và tiếp thị. Đầu năm nay, hãng cho biết đã mở rộng năng lực sản xuất tại Mexico, Campuchia và Indonesia để đáp ứng nhu cầu và củng cố chuỗi cung ứng.

Công ty đồng thời nhấn mạnh tham vọng mở rộng toàn cầu khi tuyên bố London sẽ trở thành trụ sở chính tại châu Âu. Với tiếp thị, hãng đồ chơi Trung Quốc đang giới thiệu bộ sưu tập "The Monsters" như một phần của chuyến lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 10 năm ngày ra đời các mẫu búp bê làm nên tên tuổi.

CEO Wang Ning cho biết công ty kỳ vọng doanh thu năm 2026 sẽ tăng tối thiểu 20%. "Chúng tôi sẽ không theo đuổi tăng trưởng quá mạnh nếu phải đánh đổi lợi nhuận", ông nói với các nhà đầu tư sau công bố kết quả kinh doanh.

Phiên An (theo Reuters, AP)