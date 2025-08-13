Nỗi khổ của 'thánh ăn' Hàn Quốc

Tzuyang, "thánh ăn" nổi tiếng Hàn Quốc với khả năng tiêu thụ tới 30.000 calo mỗi ngày, khiến người hâm mộ ngưỡng mộ nhưng cũng lo ngại về nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn.

Park Jung-won, 28 tuổi, được biết đến rộng rãi với biệt danh Tzuyang, là một trong những gương mặt nổi bật nhất làng mukbang Hàn Quốc, với hơn 12 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Dù chỉ cao 1,61 m và nặng khoảng 44-50 kg, cô có khả năng ăn uống khiến nhiều người kinh ngạc, gọi là "thánh ăn". Các bác sĩ cho biết dạ dày của Tzuyang lớn hơn 40% so với người bình thường có vóc dáng tương tự, thậm chí vượt kích thước của nhiều nam giới trưởng thành.

Tzuyang từng ăn hết 10 bát mì ramen trong một lần livestream, 101 đĩa sushi và 33 phần lòng bò trong một bữa, hay 10 cốc mì gà siêu cay trong chưa đầy 7 phút. Cô còn ghi dấu với những thử thách như ăn 12 kg hàu, một miếng bít tết nặng 3 kg kèm mì ống, cơm cà ri, khoai tây nghiền và ba món tráng miệng. Trong các chuyến đi nước ngoài, cô không ngần ngại chi tới 3 triệu won (khoảng 55 triệu đồng) để thưởng thức một con cua hoàng đế 8 kg cùng hai con tôm hùm ở chợ cá Sydney.

Dù khối lượng thức ăn tiêu thụ mỗi ngày có thể lên tới 30.000 calo, gấp 15 lần mức khuyến nghị cho phụ nữ trưởng thành, kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy đường huyết, chức năng thận và hệ tiêu hóa của Tzuyang vẫn ổn định. Cô hiếm khi tập thể dục nhưng đi đại tiện 3-4 lần mỗi ngày, cơ thể dường như đã thích nghi hoàn hảo với lượng thức ăn khổng lồ.

Park Jung-won trong một lần mukbang. Ảnh: Tzuyang

Tuy nhiên, phía sau những clip ăn uống thu hút hàng triệu lượt xem là nỗi lo sức khỏe âm ỉ. Trong một chương trình truyền hình gần đây, Tzuyang tiết lộ cân nặng của mình đã giảm xuống còn 44-46 kg, dù bác sĩ khẳng định không có vấn đề nghiêm trọng. Người hâm mộ vẫn bày tỏ lo lắng về tác động lâu dài của việc ăn quá nhiều, dù hiện tại cô chưa gặp biến chứng.

Tzuyang thừa nhận việc duy trì hình ảnh và nội dung hấp dẫn không hề dễ dàng. Cường độ ăn uống cao để quay video khiến cô đôi khi cảm thấy mệt mỏi, nhưng đam mê ẩm thực và tình cảm của khán giả vẫn là động lực để cô tiếp tục.

"Tôi biết hầu hết mọi người không thể ăn như vậy mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có lẽ tôi may mắn, nhưng tôi vẫn phải lắng nghe cơ thể mình", cô chia sẻ.

Theo các chuyên gia y tế, tiêu thụ liên tục lượng calo khổng lồ, gấp đến hơn 15 lần nhu cầu bình thường, có thể làm cơ thể tích tụ mỡ nội tạng, dễ dẫn đến tiểu đường, béo phì nội tạng và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Dạ dày và hệ tiêu hóa bị căng thẳng kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ giãn dạ dày, trào ngược, loét hoặc rối loạn chức năng tiêu hóa.

Bên cạnh đó, stress oxy hóa và viêm mạn tính bắt nguồn từ chế độ ăn quá giàu năng lượng có thể tổn thương nội tạng như gan, tụy và tim mạch. Thậm chí, ăn uống không kiểm soát còn có thể khiến cân bằng hormone bị lệch, ảnh hưởng giấc ngủ và tạo ra mệt mỏi mãn tính, dù vẻ bên ngoài vẫn bình thường.

Thục Linh (Theo Koreaboo)