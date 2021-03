Nơi Hitler không thể tìm thấy trên bản đồ

Tuva thu hút du khách bởi cảnh thiên nhiên hùng vỹ, được so sánh với nước láng giềng Mông Cổ và Iceland vào mùa đông. Đồi núi chiếm 80% lãnh thổ nơi đây, còn lại là thảo nguyên bằng phẳng. Do nằm cách xa biển, Tuva sở hữu khí hậu lục địa với nhiệt độ mùa đông có thể xuống -35 độ C và nhiệt độ mùa hè trên 30 độ C. Ở đây ít mưa, hầu như luôn có nắng. Ảnh: Alexander Kryazhev/RIA Novosti