Nội bộ Santos 'dậy sóng' vì Neymar

BrazilNhững lời phàn nàn mới nhất của Neymar về phong độ của đồng đội và chất lượng chung của đội bóng đang khiến phòng thay đồ Santos trở nên căng thẳng.

Theo báo Globo Esporte, cả các cầu thủ lẫn ban lãnh đạo Santos đều bắt đầu "phát chán" với thái độ và hành xử của ngôi sao 32 tuổi, dù đội bóng tạm thời chưa tính tới biện pháp kỷ luật nào.

Neymar phản ứng trong trận Santos thua Flamengo 2-3 ở vòng 32 giải VĐQG Brazil ngày 9/11. Ảnh: Sipa

Mối quan hệ giữa Neymar và Santos - nơi anh bắt đầu sự nghiệp - đang ngày càng trở nên rạn nứt. Dấu hiệu rõ ràng nhất xuất hiện trong trận Flamengo 2-3, khi Santos tiếp tục chìm trong cuộc chiến trụ hạng.

Trận này, Neymar liên tục than phiền - từ lối chơi thiếu gắn kết của đội, những sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua. Tiền đạo 33 tuổi còn phản ứng gay gắt khi bị HLV Juan Pablo Vojvoda ở phút 81. Anh được cho đã hỏi: "Ông định rút tôi ra à?", rồi đi thẳng vào đường hầm khi bị thay.

Phản ứng của Neymar bị đánh giá là "quá khích và vượt giới hạn bình thường". Nhiều cầu thủ Santos cho rằng những cử chỉ và lời nói lúc ấy thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với HLV lẫn tập thể.

Dù vậy, Santos không có kế hoạch phạt Neymar. Nguồn tin từ nội bộ cho biết cựu cầu thủ PSG và Barca đã chủ động xin lỗi toàn đội sau trận, khẳng định sự bức xúc của anh chủ yếu xuất phát từ những quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Tuy nhiên, bầu không khí tại CLB vẫn đang rất nặng nề. Một số thành viên trong ban huấn luyện thừa nhận phong độ của Neymar từ khi trở lại là rất đáng thất vọng. Anh mới ra sân 15 trận nhưng đã bỏ lỡ tới 17 trận tại giải VĐQG Brazil vì chấn thương, đóng góp hạn chế khi mới ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Neymar mờ nhạt Màn trình diễn của Neymar trước Flamengo.

Trong chương trình Resenha da Rodada ngày 10/11, cựu trung vệ Luisao chỉ trích gay gắt phản ứng của Neymar. "Đó là sự thiếu tôn trọng lớn, không chỉ với đồng đội mà cả với huấn luyện viên khi ông ấy thay người", anh nói. "Đáng buồn vì cậu ấy là một thần tượng của bóng đá Brazil, nhưng không thể bao che cho những hành động như vậy".

Cựu tiền đạo Luis Fabiano cũng cho rằng những hành động của Neymar đang khiến tình hình Santos thêm rối ren trong cuộc đua trụ hạng.

"Khó để nói về một thần tượng, một người được nhiều người bảo vệ, nhưng một thủ lĩnh không thể cư xử như vậy", Fabiano bình luận. "Điều đó làm tinh thần toàn đội sa sút. Dù Neymar là trụ cột, là ngôi sao lớn, nhưng đồng đội cũng bắt đầu mệt mỏi với thái độ của cậu ấy. Nếu mọi chuyện ở Santos đi sai hướng, cậu ấy sẽ chẳng bị gì đâu, chỉ người khác chịu hậu quả thôi".

Santos đang đứng thứ 17 giải VĐQG Brazil với 33 điểm - vị trí phải xuống hạng. Hiện, họ kém vị trí an toàn hai điểm, khi mùa giải còn 6 vòng.

Neymar và các đồng đội đối mặt lịch thi đấu khó khăn, khi còn gặp đội đầu bảng Palmeiras và những trận "chung kết ngược" với Internacional (đang đứng thứ 15), Juventude (18), Sport (20). Trong lịch sử 113 năm, Santos mới rớt hạng một lần vào năm 2023. Dù nhanh chóng trở lại hạng cao nhất, đội bóng lại lún sâu ở nhóm cuối bảng mùa này.

Hồng Duy (theo Marca, ESPN)