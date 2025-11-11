Neymar tố trọng tài ngạo mạn, nổi giận vì bị thay ra

BrazilTiền đạo 33 tuổi Neymar chỉ trích trọng tài, phản ứng với HLV khi bị thay ra trong trận Santos thua Flamengo 2-3 ở vòng 32 giải VĐQG Brazil.

Trên sân Maracana ngày 9/11, Flamengo bùng nổ khi dẫn 3-0 đến phút 81. Những nỗ lực cuối trận chỉ giúp Santos ghi hai bàn và chấp nhận trắng tay. Kết quả này khiến Santos đứng thứ 17 với 33 điểm - vị trí phải xuống hạng. Họ kém vị trí an toàn 2 điểm, khi mùa giải còn 6 vòng.

Neymar phản ứng trọng tài trong trận Santos thua Flamengo 2-3 ở vòng 32 giải VĐQG Brazil ngày 9/11. Ảnh: Estadao

Ngoài chuyên môn, tâm điểm của trận đấu là Neymar - người trở lại đội hình xuất phát lần đầu tiên từ giữa tháng 9. Ngôi sao 33 tuổi thi đấu mờ nhạt và vướng vào chuỗi sự cố trên sân. Hiệp một, anh nổi nóng với trọng tài Savio Pereira Sampaio sau tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Flamengo từ quả phạt góc.

Sau trận, cựu tiền đạo Barca và PSG chỉ trích trọng tài trên truyền thông Brazil. "Theo tôi, trọng tài hôm nay quá tệ, và còn ngạo mạn nữa, đó là từ chính xác", Neymar nói. "Họ luôn nói chỉ có đội trưởng được phép trao đổi, nhưng khi tôi đến nói chuyện, ông ta quay lưng và bỏ đi. Ông ấy dọa sẽ rút thẻ vàng nếu tôi lại gần Tôi chỉ hỏi: 'Tôi không thể nói chuyện với ông sao?'".

Ngôi sao người Brazil còn cho rằng Flamengo ghi bàn mở tỷ số không hợp lệ. "Theo tôi, đó là lỗi rõ ràng với Brazao", anh nói tiếp. "Nếu trọng tài thổi phạt, sẽ không có quả phạt góc và bàn thắng sau đó. Trọng tài Brazil gần đây mắc quá nhiều sai lầm, và hôm nay là một ví dụ điển hình".

Cơn bực tức của Neymar chưa dừng lại ở đó. Khi HLV Juan Pablo Vojvoda thay người ở phút 81, ống kính truyền hình ghi lại cảnh tiền đạo 33 tuổi hỏi: "Ông định rút tôi ra à?", rồi đi thẳng vào đường hầm khi bị thay.

Neymar còn bị CĐV Flamengo la ó và châm chọc: "Neymar, hãy biến đi! Cậu trở lại Santos chỉ để đá ở hạng hai thôi à?".

CĐV Flamengo la ó và mỉa mai Neymar. Ảnh: Estadao

Trong khi đó, HLV Vojvoda cho biết Neymar thất vọng khi rời sân, nhưng khẳng định phản ứng đó không vượt quá giới hạn. "Dĩ nhiên Neymar cảm thấy không vui, bất kỳ cầu thủ nào bị thay ra trong tình huống đó cũng sẽ như vậy", ông nói. "Nhưng tôi là người quyết định ai phải rời sân. Việc cậu ấy bực bội là điều dễ hiểu, miễn là vẫn giữ sự tôn trọng, và Neymar đã làm được điều đó. Cậu ấy chỉ muốn ở lại để giúp đội, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn".

Trong khi đó, cựu danh thủ Neto chỉ trích Neymar, cho rằng ngôi sao 33 tuổi phải chịu trách nhiệm lớn cho chuỗi kết quả tệ hại của Santos. "Bạn thấy không, Vojvoda thay Neymar ở phút 86. Cậu ta không chơi được gì cả, đi bộ trên sân", Neto nói với Rádio Craque Neto. "Cậu ấy đi xem đua F1, gặp các ngôi sao ở đó, rồi về đá chính mà chẳng làm được gì. Một màn trình diễn đáng xấu hổ".

Cựu danh thủ này cho rằng chính việc Neymar thi đấu mờ nhạt đã ảnh hưởng đến toàn đội, và chỉ sau khi anh rời sân, Santos mới chơi khởi sắc và ghi được hai bàn. Ông cũng không ngần ngại dự đoán tương lai ảm đạm cho đội bóng nếu tình hình không thay đổi. Neto nói thẳng: "Trong khi các CĐV Santos vẫn tin rằng Neymar sẽ giúp đội trụ hạng, thì tôi nói thẳng: các bạn sẽ xuống Serie B vì cậu ta và vì chủ tịch. Thật đáng buồn, nhưng đó là sự thật".

Neymar mờ nhạt Màn trình diễn của Neymar trước Flamengo.

Santos đối mặt lịch thi đấu khó khăn, khi còn gặp đội đầu bảng Palmeiras và những trận "chung kết ngược" với Internacional (hạng 15), Juventude (18), Sport (20). Trong lịch sử 113 năm, Santos từng rớt hạng một lần vào năm 2023. Dù nhanh chóng trở lại hạng cao nhất, đội bóng lại lún sâu ở nhóm cuối bảng mùa này.

Neymar cũng đóng góp hạn chế, khi mới ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo trên mọi đấu trường. Theo kênh ESPN Brazil, Neymar có kế hoạch ra đi nếu Santos xuống hạng.

Hồng Duy (theo ESPN)