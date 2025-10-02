Nội bộ Real bị nghi lục đục

CyprusFederico Valverde được cho từ chối vào sân thi đấu, còn Vinicius ném chai nước khi bị thay ra, trong trận Real thắng Kairat Almaty 5-0 ở lượt hai Champions League.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Valverde tự tách mình khỏi nhóm dự bị, có thái độ không hài lòng, tránh tập nhóm khi bị HLV Xabi Alonso xếp ngồi ngoài. Một nguồn tin còn cho rằng tiền vệ Uruguay từ chối vào sân, và Jude Bellingham thậm chí phải tới nói chuyện để xoa dịu đồng đội.

Valverde từ chối vào sân Valverde đứng xem trận đấu trong khi các cầu thủ dự bị khác khởi động.

Nghi vấn này xuất phát từ phát biểu trước trận, khi Valverde - sở trường đá tiền vệ trung tâm - nói rằng anh không sinh ra để đá hậu vệ phải. Đây là vị trí mà nhiều người dự đoán Valverde sẽ được sử dụng trong bối cảnh Trent Alexander-Arnold và Dani Carvajal cùng vắng mặt vì chấn thương.

Khi vào trận, HLV Alonso kéo Raul Asencio sang đá hậu vệ phải, còn hàng tiền vệ là sự kết hợp giữa Dani Ceballos và Aurelien Tchouameni.

Không lâu sau khi xuất hiện tin đồn, Valverde lên tiếng bác bỏ. Trên trang cá nhân, anh nhấn mạnh: "Người ta có thể nói tôi chơi tệ, nhưng tuyệt đối không thể nói rằng tôi từ chối ra sân. Tôi từng thi đấu dù chấn thương, thậm chí nứt xương, và chưa bao giờ than phiền hay xin nghỉ. Tôi có quan hệ tốt với HLV, luôn sẵn sàng cống hiến ở bất kỳ vị trí nào, trong mọi trận đấu".

Cầu thủ 27 tuổi cũng khẳng định niềm tin với Alonso không hề bị ảnh hưởng. "Tôi đã dốc cả trái tim cho Real Madrid và sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng, ngay cả khi không được đá như mong muốn", anh viết.

Vinicius tỏ thái độ với HLV Xabi Alonso khi bị rút khỏi sân. Ảnh chụp màn hình

Ngoài Valverde, một hình ảnh khác gây chú ý là Vinicius ném chai nước khi nhường chỗ cho đồng hương Rodrygo phút 70. Trong buổi họp báo sau trận, Alonso bênh vực học trò, cho rằng phản ứng này không mang tính chống đối. "Vinicius không có bùng nổ gì cả. Đôi khi cầu thủ thể hiện cảm xúc, nhưng không có vấn đề gì", nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết.

Vinicius từng phản ứng khi bị rút khỏi sân ở trận thắng Espanyol 2-0 tại La Liga ngày 20/9. Tiền đạo người Brazil đã ghi ba bàn và bốn kiến tạo mùa này, nhưng vẫn lép vế so với Kylian Mbappe - tiền đạo có tới 13 bàn sau 9 trận, gồm cú hat-trick trước Kairat.

Bất chấp những tranh cãi bên lề, Real vẫn khởi đầu Champions League thuận lợi với hai trận toàn thắng. Ở La Liga, thầy trò Alonso đứng thứ hai, kém Barca một điểm. Ngày 4/10, đội bóng hoàng gia sẽ gặp Villarreal ở vòng 8 La Liga.

Hồng Duy (theo Daily Mail)