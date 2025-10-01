Mbappe: 'Tôi phải ghi 5 bàn từ 5 cơ hội'

KazakhstanTiền đạo người Pháp Kylian Mbappe không hài lòng dù lập hat-trick trong trận Real thắng chủ nhà Kairat Almaty 5-0 ở lượt hai Champions League.

"Một cầu thủ như tôi, nếu có 5 cơ hội thì phải ghi đủ 5 bàn", Mbappe nói với Movistar sau trận. "Hôm nay tôi ghi ba bàn, điều đó tốt, nhưng tôi có thể ghi nhiều hơn. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để dứt điểm hiệu quả hơn".

Mbappe bấm bóng ghi bàn trong trận Real thắng Kairat 5-0 trên sân Ortalyq, thành phố Almaty, Kazakhstan ở lượt hai vòng bảng Champions League tối 30/9/2025. Ảnh: Reuters

Tại sân Pavlodar hôm 30/9, Mbappe thi đấu nổi bật. Nhà vô địch World Cup 2018 chạm bóng 56 lần, chuyền chính xác 81% với ba đường quyết định (key pass), qua người hai lần và dứt điểm tám lần. Anh được chuyên trang Sofascore chấm 9,6 điểm - cao nhất trận.

Mbappe mở tỷ số phút 24 với cú sút phạt đền, sau khi Franco Mastantuono bị thủ môn Kairat phạm lỗi trong vòng cấm. Sang hiệp hai, Mbappe ghi thêm hai bàn để lần thứ tư lập hat-trick tại Champions League. Trong đó, Mbappe lập ba hat-trick trên sân khách - thông số tốt nhất lịch sử giải, bằng cựu tiền đạo Filippo Inzaghi.

Nhưng tiền đạo 26 tuổi cũng phung phí nhiều cơ hội. Anh đặt lòng chân phải trong vòng cấm bị thủ môn Kairat cản phá phút 21, dứt điểm chân trái cận thành chệch cột phút 44 hay sút ra ngoài từ cự ly 10 mét ở phút 58.

Mbappe ca ngợi Thibaut Courtois - thủ môn phất bóng từ vòng cấm để anh thoát xuống bấm bóng điệu nghệ ghi bàn thứ hai. Courtois là thủ môn thứ hai của Real kiến tạo trong lịch sử Champions League, sau Santiago Canizares trong trận gặp Olympiakos vào tháng 10/1997.

"Tôi không biết anh ấy có chủ ý hay không, nhưng đó là một con đường tuyệt vời. Courtois làm 80% bàn thắng, tôi chỉ góp 20% còn lại", Mbappe bông đùa.

Kylian Mbappe tiếc nuối sau khi lỡ cơ hội. Ảnh: Reuters

Hai bàn còn lại của Real được ghi bởi các cầu thủ vào sân thay người Eduardo Camavinga và Brahim Diaz. Nhưng Mbappe cho rằng chiến thắng 5-0 trước Kairat không giúp Real xua tan nỗi thất vọng từ trận thua Atletico 2-5 tại La Liga cuối tuần qua. "Chúng tôi không được phép quên cú sốc vừa qua", Mbappe nhấn mạnh. "Đây là một giải đấu khác, nhưng chúng tôi phải nhớ để cải thiện, để không phải trải qua một đêm tồi tệ như thế nữa".

HLV Xabi Alonso cũng dành nhiều lời khen cho Mbappe. "Cậu ấy quyết định cục diện gần như ở mọi trận đấu", ông nói. "Mbappe dứt điểm rất lạnh lùng. Ngay cả trận derby vừa qua, cậu ấy cũng ghi một bàn tuyệt đẹp. Chúng tôi cần chất lượng của Mbappe được phát huy, không chỉ ở khía cạnh ghi bàn mà còn ở tầm ảnh hưởng. Mbappe có thể trải qua một mùa giải bùng nổ".

Ngày 4/10, Real trở về sân nhà gặp Villarreal ở vòng 8 La Liga.

Hồng Duy (theo ESPN, Marca)