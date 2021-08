'Nói Bitcoin giống vàng kỹ thuật số là sai lầm'

Cổ phiếu gắn với giá trị của công ty, vàng có thể dùng làm trang sức, sản phẩm công nghệ còn Bitcoin không gắn với bất cứ giá trị nào.

Đọc bài viết "Bitcoin như trò chơi có tổng giá trị bằng 0", tôi thấy có độc giả cho rằng: "Tiền ảo có thể dùng để lưu trữ giá trị giống như vàng, và Bitcoin được xem là vàng kỹ thuật số'". Bản thân tôi không đồng tình với quan điểm trên.

Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu, công nghệ chuỗi khối Blockchain là một cuốn sổ cái ghi chép và lưu trữ thông tin các giao dịch. Blockchain, có thể nói, là một cơ sở dữ liệu được tổ chức thành liên kết dạng chuỗi của các khối thông tin (block), cho phép phát triển và mở rộng theo thời gian, nghĩa là bất cứ khi nào có những dữ liệu mới thì sẽ hình thành thêm các khối mới.

Vì vậy, Blockchain có những đặc tính như có thể tóm lược ngắn gọn như sau:

- Một mạng lưới minh bạch: quyền lực được phân phối.

- Tính bảo mật: quyền sở hữu.

- Hợp đồng thông minh (Smart Contract): công nghệ Blockchain có rất nhiều khả năng và giá trị nội tại trong nó và Bitcoin chỉ là một sản phẩm từ công nghệ Blockchain mà thôi.

Tôi xin gọi Bitcoin là tiền ảo để phân biệt với tiền kỹ thuật số được các nước phát hành. Có người nói Bitcoin giống cổ phiếu, đó là sai lầm. Cổ phiếu gắn với quyền sở hữu của một công ty. Lợi nhận và giá trị của cổ phiếu tương ứng với tình hình hoạt động của công ty sản xuất hoặc dịch vụ đó. Các công ty này tạo ra giá trị thặng dư, lợi nhuận nên cổ phiếu có giá trị.

Có người lại so sánh Bitcoin với vàng. Vàng còn có giá trị sử dụng như làm trang sức hay trong các sản phẩm công nghệ và số lượng có hạn. Còn Bitcoin chỉ là một dạng mã kỹ thuật số, không gắn với bất cứ giá trị nào ngoài tốn điện để tạo ra, trong khi mục đích là thanh toán gần như bằng "0". Người ta có thể tạo ra vô số loại tiền ảo khác nhau như Bitcoin, Bitcoin A, Bitcoin B, Bitcoin C... chỉ với việc thay đổi mã code mà thôi. Thế nên, hiện nay có cả ngàn loại tiền ảo do các cá nhân hoặc tổ chức tạo ra.

Bitcoin và nhiều loại tiền ảo tương tự cũng khác với tiền số do nhà nước phát hành. Tiền số do nhà nước phát hành gắn chặt giá trị với tiền thật của quốc gia đó, nên chúng chẳng khác gì tiền thật nhưng gửi ngân hàng. Tiền số này của các Chính phủ phát hành cũng tuân thủ các quy tắc giống như tiền mặt thông thường.

