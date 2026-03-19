Nội Bài nâng hạng trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng 8 bậc trong top 100 và lần đầu vào top 10 sân bay tốt nhất thế giới trong nhóm công suất 30-40 triệu hành khách, theo Skytrax.

Tổ chức hàng không quốc tế Skytrax vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay thế giới năm 2026. Theo đó, Nội Bài vươn lên vị trí thứ 71, tăng 8 bậc so với thứ 79 năm 2025.

Ngoài ra, Nội Bài còn xuất hiện trong top 10 sân bay tốt nhất thế giới trong nhóm công suất từ 30 đến 40 triệu hành khách. Trong top này còn có các sân bay như Riyadh (Arab Saudi), Vienna (Áo), Zurich (Thụy Sỹ), Melbourne (Australia).

Skytrax xếp hạng sân bay quốc tế Đà Nẵng đứng thứ 75, tăng 9 bậc so với năm trước.

Nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: NIA

Theo đại diện sân bay quốc tế Nội Bài, sự thăng hạng trong năm 2026 do những chuyển biến về cơ sở hạ tầng. Cảng đã tập trung cải tạo, mở rộng khu vực làm thủ tục tại cả hai nhà ga hành khách, giúp tối ưu hóa không gian và nâng công suất khai thác, đảm bảo sự thông suốt ngay cả trong những giai đoạn cao điểm.

Hệ thống trang thiết bị thông minh cũng được đầu tư mới đồng bộ. Từ khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh đến hệ thống băng chuyền hành lý, tất cả được tích hợp các công nghệ hiện đại nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi và mang lại sự thuận tiện tối đa cho hành khách.

Nội Bài còn ghi điểm nhờ chiến lược chuyển đổi số toàn diện. Việc đưa vào khai thác mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay (A-CDM) đã góp phần tăng hiệu quả điều hành bay, giúp các hãng tiết kiệm nhiên liệu, tăng chỉ số đúng giờ và giảm phát thải ra môi trường.

Skytrax thành lập năm 1989, trụ sở ở London, là tổ chức đánh giá chuyên nghiệp trong thị trường hàng không thế giới, tư vấn, đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ với các hãng, cảng hàng không trên toàn cầu. Bảng xếp hạng do Skytrax thực hiện độc lập căn cứ vào kết quả khảo sát hành khách đi máy bay và 555 sân bay toàn cầu thông qua website, nhà ga quốc tế.

Anh Duy