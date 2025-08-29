Nội Bài đón lượng khách kỷ lục dịp Quốc khánh

Ngày 30/8, sân bay Nội Bài dự kiến đón gần 110.000 khách với 638 chuyến bay, tăng 20% so cùng kỳ, khi dòng người đổ về Hà Nội dự lễ Quốc khánh.

Dịp Quốc khánh 2/9, lượng khách qua Nội Bài tăng cao trong 5 ngày từ 29/8 đến 2/9, đặc biệt ngày 30/8 dự kiến gần 110.000 lượt với 66.000 khách nội địa, 44.000 khách quốc tế - mức cao nhất từ trước đến nay. Theo Cảng hàng không Nội Bài, hành khách gia tăng do nhiều đoàn quốc tế đến dự Đại lễ và nhờ các đường bay quốc tế mới mở.

Để đáp ứng nhu cầu, sân bay cùng các hãng hàng không duy trì chế độ trực 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác (AOCC), bố trí nhân lực xử lý kịp thời sự cố. Một số máy bay đỗ qua đêm được điều chuyển sang sân bay lân cận, nhường vị trí cho các chuyến quốc tế.

Hành khách làm thủ tục bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, sản lượng hành khách dự kiến đạt 125.000 mỗi ngày, gồm 75.000 khách nội địa và 50.000 khách quốc tế, tăng khoảng 6% so ngày thường. Hai ngày cao điểm 30/8 và 2/9, sân bay phục vụ khoảng 750 chuyến bay với 130.000 khách. Tất cả chuyến bay nội địa đã chuyển sang khai thác tại nhà ga T3, nâng công suất phục vụ.

Trong dịp lễ, các cảng hàng không trên cả nước dự kiến đón hơn 1,8 triệu hành khách với khoảng 11.000 chuyến bay, tập trung tại Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc. Các sân bay đã hoàn tất chuẩn bị hạ tầng, thiết bị, nhân lực, đồng thời áp dụng sinh trắc học và VNeID tại cửa an ninh để hành khách rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Lực lượng nhân viên mặt đất được bố trí tại các khu vực trọng điểm nhằm điều tiết luồng khách. Công tác an ninh hàng không được nâng lên cấp độ 1, tăng cường soi chiếu hành lý, giám sát camera và tuần tra liên tục, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp cao điểm.

Đoàn Loan