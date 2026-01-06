Nổ tại tiền đồn Campuchia gần Thái Lan, hai binh sĩ bị thương

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết hai binh sĩ bị thương trong vụ nổ xảy ra ở một tiền đồn trong khu vực giáp với biên giới Thái Lan.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết sự việc xảy ra lúc 7h27 tại tiền đồn ở khu vực Mum Bei thuộc tỉnh Preah Vihear, khi vụ nổ bắt nguồn từ đống rác trong lúc các binh sĩ "thực hiện hoạt động bảo đảm an ninh thường lệ".

Hai quân nhân Campuchia bị thương đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. "Nhóm chuyên trách Phối hợp Biên giới Campuchia - Thái Lan đã tham vấn, trao đổi thông tin và cùng xử lý để đảm bảo giải quyết nhanh chóng vấn đề", bà Socheata cho hay.

Chong Bok và một số khu vực dọc biên giới Campuchia - Thái Lan. Đồ họa: CNA

Nguyên nhân dẫn tới vụ nổ chưa được công bố. Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh cam kết đối với hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như tôn trọng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan.

Giới chức Thái Lan chưa bình luận về thông tin.

Mum Bei là cách Campuchia gọi Tam giác Ngọc lục bảo, khu vực biên giới chung giữa nước này với Thái Lan và Lào. Trong Tam giác Ngọc lục bảo có đèo Chong Bok thuộc dãy Dangrek, vốn chiếm phần lớn biên giới tự nhiên giữa Campuchia và Thái Lan.

Quân đội Thái Lan cùng ngày cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nã cối vào vị trí của họ tại cao điểm 469 ở vùng Chong Bok, khiến một binh sĩ bị thương.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ Thái Lan đã gửi công hàm cho Campuchia về sự việc. "Trên kênh quân sự, chúng tôi được thông báo đây là một tai nạn. Tuy nhiên, chúng tôi đang làm rõ ai sẽ phải chịu trách nhiệm", ông nói.

Trong thông báo ngày 6/1, Bộ Quốc phòng Campuchia không đề cập sự việc.

Xe quân sự trên một tuyến đường tại Campuchia tháng 7/2025. Ảnh: Reuters

Giao tranh bùng phát đầu tháng 12/2025 khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 32 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC) hôm 27/12/2025 ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn. Hai bên nhất trí hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sống dọc khu vực biên giới, cũng như không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng tiến sát vị trí của bên còn lại.

Nguyễn Tiến (Theo Khmer Times, Nation Thailand, AFP)